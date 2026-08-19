Từ 21/8, Hà Nội hạn chế taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ trên phố Khâm Thiên

Ngày 19/8, trên cơ sở các nội dung liên ngành Sở Xây dựng Hà Nội, Phòng cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan đã thống nhất về việc điều chỉnh tổ chức giao thông phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, từ ngày 21/8, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể nội dung phương án tổ chức giao thông phố Khâm Thiên như sau: Tổ chức giao thông “Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h-9h (trừ ngày Lễ, thứ 7, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng-Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn; Tổ chức giao thông “Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16h-19h30 (trừ ngày Lễ, thứ 7, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng-Ô Chợ Dừa.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông triển khai thực hiện rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo, vạch sơn, các biển báo hướng dẫn từ xa tại các đường giao với phố Khâm Thiên cho phù hợp theo phương án tổ chức giao thông Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám hoàn thành xong trước ngày 20/8.

Cùng với đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với Trung tâm điều khiển giao thông (Công an thành phố) điều chỉnh pha đèn hiệu giao thông trên tuyến và tại nút giao các nút lân cận cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông phố Khâm Thiên và lưu lượng phương tiện khi điều chỉnh tổ chức giao thông; Tiếp tục theo dõi, đánh giá giao thông trên Phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông trong thời gian đầu thực hiện phương án thí điểm tổ chức giao thông; Phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám chỉ đạo lực lượng chức năng bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông Thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông đặc biệt tại các điểm quay đầu trên tuyến đường, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Trước đó, liên quan đến lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, ngày 17/8, Sở Xây dựng Hà Nội công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa phục vụ thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Cụ thể, thời gian hạn chế giao thông từ 6h đến 18h ngày 19/8. Phạm vi hạn chế giao thông: Khu vực lý trình từ Km45+100 đến Km47+100 tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Đuống; bờ trái thuộc địa phận xã Phù Đổng, bờ phải thuộc địa phận xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

Nội dung hạn chế giao thông hạn chế chuẩn tắc luồng đã công bố. Tất cả các phương tiện thủy khi đi đến khu vực trên phải tuân thủ chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực và nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định pháp luật có liên quan./.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư Hà Nội điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công tuyến cáp ngầm 110kV, trong đó một số đoạn thu hẹp mặt đường, tổ chức lưu thông một chiều với ôtô và phân luồng nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.