Truy tố đối tượng giả danh tướng quân đội lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Dũng là đối tượng giả danh Thiếu tướng quân đội để lừa đảo chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2018, anh Đinh Quang C (sinh năm 1986), là chủ sở hữu căn hộ tại phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhome Riverside, phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội), do không có nhu cầu sử dụng nên rao bán căn hộ trên.

Nguyễn Quang Dũng biết thông tin và giả vờ hỏi mua căn hộ này. Sau khi trao đổi, anh C đồng ý bán với giá 40 tỷ đồng. Để tạo dựng hình ảnh với anh C, Dũng nói dối về việc mình là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, đề nghị anh C cho ở nhờ căn hộ trên một thời gian để thu xếp tiền.

Tin tưởng Dũng có khả năng mua nhà nên anh C đồng ý. Sau đó, Dũng dọn vào ở nhờ tại căn hộ của anh C.

Thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Duy P (sinh năm 1984, trú phường Khương Đình, Hà Nội) quen biết với Nguyễn Quang Dũng.

Dũng tự giới thiệu có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Khoảng đầu năm 2019, Dũng mời anh P về quê của mình tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Anh P rủ thêm bạn là anh Trần Văn T (sinh năm 1984, trú phường Yên Sở, Hà Nội) đi cùng.

Tại đây, anh P, anh T gặp Dũng và 2 người bạn khác của Dũng. Dũng tự giới thiệu với mọi người rằng mình là Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, có mối quan hệ trong Quân đội.

Vì tính chất đặc thù công việc nên Dũng không thường xuyên có mặt tại trụ sở cơ quan. Làm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, muốn có nhiều mối quan hệ nên anh Trần Văn T chủ động xin số điện thoại của Dũng để tạo mối quan hệ thân thiết hơn.

Sau lần gặp mặt trên, Dũng nhiều lần mời anh T đến chơi tại căn hộ của anh C ở phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhome Riverside nói trên và nói dối anh T căn hộ này là của mình.

Tiếp đó, Dũng nói với anh T là đang cần tiền phục vụ việc mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng, đặt vấn đề với anh T cho vay tiền.

Tin tưởng Dũng là người có chức vụ và muốn tạo mối quan hệ, anh T đã chuyển cho Dũng tổng số tiền 4,5 tỷ đồng. Nhận được tiền, Dũng sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Dũng bỏ trốn sang châu Âu, di chuyển qua nhiều nước và bị Cơ quan Công an truy nã. Đến tháng 1/2026, Dũng trốn sang Thái Lan.

Cơ quan điều tra đã vận động Dũng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 7/3/2026, Nguyễn Quang Dũng đã chủ động liên hệ với Cơ quan điều tra, xin được về Việt Nam đầu thú.

Ngày 10/3, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận đối tượng và lập hồ sơ xử lý theo qui định của pháp luật./.

Xuất hiện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an đặt đơn hàng lớn để lừa đảo Công an Cần Thơ cảnh báo các đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện đặt mua hàng số lượng lớn, sau đó dẫn dụ doanh nghiệp chuyển tiền đặt cọc cho "doanh nghiệp sân sau" nhằm chiếm đoạt tài sản.

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