Cảnh báo mưa dông, lốc sét ở Hà Nội, lũ quét và sạt lở đất tại 9 tỉnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các phường, xã Hương Sơn, Hòa Xá, Ứng Hoà, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Đại Xuyên...

Vùng mây có xu hướng phát triển và mở rộng.

Dự báo từ nay đến 13 giờ ngày 19/8, khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường, xã: Mỹ Đức, Hồng Sơn, Vân Đình, Phượng Dực, Ứng Thiên, Dân Hoà, Thượng Phúc, Chương Dương... và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 10 giờ 40 phút đến 15 giờ 40 phút ngày 19/8, khu vực các tỉnh nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Thanh Hoá có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ngãi có mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có mưa từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Pồn, Mường Tùng, Na Son, Nà Tấu, Nậm Nèn, Núa Ngam, Pa Ham, Phình Giàng, Pú Nhung, Sín Thầu, Tìa Dình, Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên).

Tại tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Mường Lầm, Mường Lạn, Mường Lèo, Phù Yên, Púng Bánh, Sốp Cộp, Suối Tọ, Xím Vàng.

Đối với tỉnh Lào Cai có các xã, phường: A Mú Sung, Bản Hồ, Bảo Hà, Bảo Yên, Gia Hội, Khánh Hòa, Lâm Thượng, Mường Lai, Nậm Chày, Ngũ Chỉ Sơn, Sa Pa, Phúc Khánh, Púng Luông, Tả Van, Tân Lĩnh, Tú Lệ, Võ Lao, Xuân Quang.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là các xã, phường: Bắc Mê, Bình An, Côn Lôn, Đồng Yên, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hồng Thái, Hùng An, Lâm Bình, Linh Hồ, Minh Ngọc, Minh Quang, Minh Sơn, Nà Hang, Ngọc Đường, Phú Linh, Tân An, Tân Mỹ, Thượng Lâm, Tiên Yên, Tùng Bá, Vĩnh Tuy, Xín Mần, Yên Hoa, Yên Lập.

Cùng với đó, tỉnh Cao Bằng có các xã, phường: Bạch Đằng, Hạ Lang, Hòa An, Minh Tâm, Nam Tuấn, Nguyên Bình, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Tam Kim, Trà Lĩnh.

Tỉnh Thanh Hóa bao gồm các xã, phường: Xuân Bình; An Nông, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Định Hòa, Định Tân, Hợp Tiến, Mậu Lâm, Ngọc Trạo, Như Thanh, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Vạn Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Lập, Yên Định, Yên Ninh, Yên Thắng, Yên Thọ, Yên Trường.

Các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Bích Hào, Cam Phục, Châu Khê, Châu Tiến, Kim Bảng, Quế Phong; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Châu Hồng, Con Cuông, Hùng Chân, Hữu Khuông, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Quàng, Nhôn Mai, Quỳ Châu, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.

Tỉnh Hà Tĩnh có các xã, phường: Kỳ Hoa, Sông Trí, Vũng Áng, Tùng Lộc; Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đông Kinh, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Phố, Kỳ Lạc, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hà Huy Tập, Hải Ninh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Phúc Trạch, Sơn Tiến, Thạch Hà, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Việt Xuyên.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Đăk Tờ Kan, Kon Đào, Tu Mơ Rông; Đăk Kôi, Đăk Môn, Đăk Sao, Dục Nông, Ia Tơi, Măng Bút, Măng Ri.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 21 giờ ngày 18/8 đến 9 giờ ngày 19/8), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Mường Pồn1 là 72mm (Điện Biên), Đứa Mòn 58mm (Sơn La), A Mú Sung 54mm (Lào Cai), Hạ Lang 54,6mm (Cao Bằng), Xuân Bình 89,4mm (Thanh Hoá), Hoàng Mai 189,2mm (Nghệ An), Hoành Sơn 80,6mm (Hà Tĩnh), Văn Lem1 là 115,8mm (Quảng Ngãi);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, giữ nguyên hướng đi và cường độ Đến 7 giờ ngày 20/8, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc-111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có khả năng mạnh thêm, tốc độ khoảng 5-10 km/h.