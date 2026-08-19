An Giang tăng cường lực lượng đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Ngày 19/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, vừa thành lập thêm một tổ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ, tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, sau khi thành lập thêm một tổ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ đến nay tỉnh có 4 tổ đang triển khai nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 18/8/2026 toàn tỉnh đã tiến hành khai quật 3.197 phần mộ liệt sỹ, trong đó 2.280 phần mộ lấy được mẫu sinh phẩm ADN; đến nay có 535 mẫu đã được bàn giao, còn 1.745 mẫu đang tiếp tục được hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để bàn giao phục vụ giám định ADN theo quy định.

Hiện nhiệm vụ đang được tập trung thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sỹ Rạch Giá và Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Tiên; tại Rạch Giá, lực lượng đã mở 634 phần mộ, lấy được 476 mẫu. Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hà Tiên, đến ngày 18/8, lực lượng làm nhiệm vụ đã khai quật 814 phần mộ, lấy được 671 mẫu sinh phẩm.

Theo Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, việc thành lập thêm tổ lấy mẫu nhằm tăng cường lực lượng, tổ chức thực hiện đồng thời tại các khu vực có số lượng phần mộ lớn, nhưng yêu cầu xuyên suốt vẫn là bảo đảm chặt chẽ, khoa học và chính xác.

Nhiệm vụ lấy mẫu ADN không đơn thuần là công việc chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ giữa lấy mẫu sinh phẩm, rà soát hồ sơ, thu thập di vật và tiếp nhận thông tin từ thân nhân, đồng đội, cựu chiến binh và nhân dân.

“Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy đều gắn với trách nhiệm rất lớn đối với liệt sỹ và thân nhân, chúng tôi yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không vì tiến độ mà bỏ qua bất kỳ công đoạn nào. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là lấy được nhiều mẫu, mà phải bảo đảm mẫu có giá trị phục vụ giám định, từng bước xác định chính xác danh tính liệt sỹ," Đại tá Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho hay, việc thành lập thêm tổ lấy mẫu ADN giúp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ động hơn trong bố trí nhân lực, tổ chức các mũi thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những nghĩa trang có số lượng phần mộ lớn; các tổ được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình, bảo đảm trang nghiêm, chính xác.

Đội K93 tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại xã Nhơn Hội, An Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang mong thân nhân các liệt sỹ, nhất là những gia đình có người thân từng chiến đấu, hy sinh hoặc được quy tập về các nghĩa trang liệt sỹ Rạch Giá, Hà Tiên và các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, tiếp tục cung cấp hồ sơ, hình ảnh, đặc điểm cá nhân, thông tin đơn vị, thời gian, địa bàn hy sinh và những kỷ vật có liên quan để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh.

Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng cho biết, qua thời gian triển khai cho thấy, có những phần mộ sau nhiều chục năm, hài cốt đã bị phân hủy, mẫu sinh phẩm rất khó lấy; vì vậy ngoài kết quả ADN, tỉnh đặc biệt coi trọng từng di vật và từng nguồn thông tin liên quan. Vì vậy, một bức ảnh hay một chiếc lược, một vật dụng cá nhân tưởng như rất nhỏ nhưng có thể giúp gia đình nhận ra người thân, từ đó mở thêm hướng xác minh.

"Chúng tôi mong thân nhân liệt sỹ và nhân dân tiếp tục cung cấp thông tin để cùng các lực lượng rút ngắn hành trình tìm lại tên cho các liệt sỹ. Mỗi mẫu ADN được lấy thành công, mỗi di vật được nhận diện và mỗi thông tin do gia đình cung cấp đều có thể góp thêm một mắt xích quan trọng trên hành trình trả lại tên cho các liệt sỹ và đưa thông tin về với những gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ," Đại tá Cao Minh Tâm chia sẻ thêm./.

An Giang: Tập trung toàn lực cho công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ Tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin trong các nghĩa trang trước ngày 30/4/2027 với phương châm “Còn thông tin là còn tìm kiếm."