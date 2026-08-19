Tuyên Quang: Đường ĐH01 xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Sau hơn 20 năm khai thác, tuyến đường ĐH01 nối các xã Chiêm Hóa-Tân An-Tân Mỹ-Trung Hà (Tuyên Quang) xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân.

Trước nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa bão, địa phương mong mỏi sớm được sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

Tuyến ĐH01 là tuyến giao thông quan trọng kết nối các xã Chiêm Hóa, Tân An, Tân Mỹ và Trung Hà. Đoạn qua địa bàn xã Tân An và Tân Mỹ dài khoảng 17 km, được đầu tư xây dựng từ năm 2004.

Sau nhiều năm khai thác, cùng với lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, nhất là xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản, lâm sản và hàng hóa, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, nhiều đoạn mặt đường nhựa, bêtông bong tróc, xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi; nền đường sụt lún, mặt đường gồ ghề, trơn trượt. Khi trời mưa, các vị trí hư hỏng bị ngập nước, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một số cầu tràn trên tuyến cũng xuống cấp. Tại cầu tràn thuộc thôn Tho, mặt cầu xuất hiện nhiều điểm nứt, vỡ. Khu vực cầu tràn và đường dẫn xuống cầu tại thôn Nà Rùng cũng hư hỏng, gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Do phần lớn cầu trên tuyến là cầu tràn, cao độ thấp nên khi mưa lớn, nước dâng có thể gây ngập, buộc phương tiện phải dừng chờ, thậm chí làm gián đoạn giao thông. Trong khi đó, hệ thống rãnh thoát nước tại một số vị trí bị bồi lấp, hư hỏng khiến nước không thoát kịp, làm gia tăng tình trạng ngập úng và tiếp tục phá hỏng mặt đường.

Thực trạng này càng đáng lo ngại khi mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần. Mưa lớn có thể làm gia tăng xói lở, sụt lún nền đường, mở rộng các điểm hư hỏng, thậm chí gây chia cắt giao thông nếu không được xử lý kịp thời.

Các vị trí hư hỏng bị ngập nước vào những ngày mưa, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Tuyến đường xuống cấp không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn tác động trực tiếp đến sinh hoạt, sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Anh Nguyễn Văn Du, người làm nghề giao hàng ở xã Yên Lập, cho biết hằng ngày anh phải di chuyển qua tuyến đường này. Đây là một trong những đoạn đường khó đi nhất trong hành trình giao hàng do mặt đường gập ghềnh, nhiều đoạn lầy lội khi trời mưa và bụi khi trời nắng. Đã có thời điểm anh không làm chủ được tay lái và bị ngã xe khi đi qua những vị trí đường hư hỏng.

Đường xuống cấp cũng khiến thời gian vận chuyển kéo dài. Một chuyến đi bình thường chỉ khoảng 30 phút nhưng khi qua tuyến ĐH01 có thể mất 40-50 phút, thậm chí khoảng một giờ do phải giảm tốc độ và tránh các điểm hư hỏng.

Đối với người dân sản xuất nông nghiệp, khó khăn còn lớn hơn bởi tuyến đường là nơi vận chuyển nông sản, lâm sản từ khu vực sản xuất đến nơi tiêu thụ.

Bà Đồng Thị Hà, thôn Tân Thành, xã Tân An cho hay nhiều phương tiện chở hàng, lúa, gỗ và cây cối thường xuyên gặp khó khăn khi lưu thông. Một số xe bị lật tại các điểm đường hư hỏng; khi mưa lớn, nước ngập, phương tiện phải dừng chờ nhiều giờ, có thể qua đêm mới có thể tiếp tục hành trình.

Theo bà Hà, đường xuống cấp khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa vất vả hơn, làm tăng chi phí và thời gian, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản. Người dân mong muốn Nhà nước sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để việc đi lại thuận lợi, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các xã Chiêm Hóa, Tân An, Tân Mỹ, Trung Hà, tuyến ĐH01 còn giữ vai trò kết nối, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Đặc biệt, điểm cuối tuyến dẫn vào khu danh thắng Quốc gia thác Bản Ba-điểm du lịch quan trọng của địa phương. Vì vậy, việc bảo đảm tuyến đường an toàn, thông suốt còn có ý nghĩa trong khai thác tiềm năng du lịch và tăng cường liên kết vùng.

Trước thực trạng tuyến ĐH01 xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn giao thông cao, nhất là trong mùa mưa bão, địa phương đã kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khảo sát hiện trạng để có phương án xử lý.

Ông Mai Công Hoan, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân An cho biết Ủy ban Nhân dân xã đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến đường; đồng thời xem xét đưa những vị trí xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ mất an toàn giao thông cao vào danh mục ưu tiên xử lý cấp bách và bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp trong thời gian sớm nhất.

Tuyến đường bị xuống cấp khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Trước mắt, địa phương đề nghị đánh giá mức độ nguy hiểm tại các vị trí cầu tràn, khu vực sụt lún và những điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Các biện pháp như: san lấp ổ gà, khắc phục điểm hư hỏng, khơi thông hệ thống thoát nước, cắm biển cảnh báo, bổ sung thiết bị bảo đảm an toàn giao thông... cần được triển khai kịp thời, nhất là trước các đợt mưa lớn.

Về lâu dài, người dân và chính quyền địa phương mong muốn tuyến ĐH01 được đầu tư sửa chữa, nâng cấp đồng bộ. Việc cải thiện tuyến đường không chỉ bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân mà còn góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng cao khả năng tiêu thụ nông-lâm sản, thúc đẩy du lịch và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương có tuyến đường đi qua./.

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