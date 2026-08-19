Đắk Lắk: Hàng loạt thiết bị cảnh báo trên cao tốc bị mất cắp

Tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk hiện nay đang xảy ra tình trạng mất cắp hàng trăm chóp nón và biển cảnh báo chướng ngại vật. Đây là các thiết bị được đặt bên lề đường dùng để báo hiệu cũng như bảo vệ người và phương tiện khi xảy ra sự cố. Vì vậy, những khoảng trống cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Tại các dải dừng xe khẩn cấp trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh-Vân Phong (qua tỉnh Đắk Lắk), chủ đầu tư đã bố trí những chóp nón và biển cảnh báo chướng ngại vật trên các giá đỡ chuyên dụng dọc hai bên lề đường để tài xế sử dụng khi phương tiện gặp sự cố.

Các thiết bị này sẽ giúp cảnh báo cho các phương tiện phía sau nhận biết từ xa, giảm tốc độ và chủ động chuyển làn. Thế nhưng, hàng trăm chóp nón và biển cảnh báo chướng ngại vật đã bị lấy mất tại nhiều vị trí, trong đó, có những thiết bị được đặt bổ sung 2, 3 lần nhưng tiếp tục bị lấy mất.

Anh Nguyễn Văn Thắng (tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, khi cao tốc mới đưa vào sử dụng, anh thấy có nhiều chóp nón và biển cảnh báo chướng ngại vật để hỗ trợ tài xế bảo đảm an toàn nếu xảy ra sự cố. Nhưng sau đó, tại nhiều vị trí đã bị mất cắp khiến xe hư hỏng dừng khẩn cấp có thể gặp nguy hiểm vì các phương tiện khác khó nhận diện được.

Không chỉ riêng cao tốc đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tình trạng này cũng xảy ra trên các tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Hoài Nhơn, Hoài Nhơn đến Quy Nhơn và Vân Phong đến Nha Trang.

Thông tin từ Khu Quản lý đường bộ III (đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước 5 đoạn tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi-Nha Trang), trên toàn tuyến đã bị mất hơn 500 chóp nón và hơn 70 biển báo cảnh báo. Đơn vị thường xuyên kiểm tra khắc phục nhưng số lượng thiết bị bị mất cắp lớn nên còn nhiều vị trí chưa kịp bổ sung.

Theo ông Phạm Trường Vũ, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng), khi đầu tư hoàn thiện đoạn cao tốc này, đơn vị đã bố trí đầy đủ chóp nón và biển cảnh báo chướng ngại vật tại các dải dừng khẩn cấp hoặc vị trí xen giữa hai dải dừng khẩn cấp để hỗ trợ các tài xế nâng cao mức độ an toàn trong quá trình lưu thông trên đường. Tuy nhiên, sau khi đưa vào khai thác khoảng 3 tháng, 100 chóp nón, 30 biển cảnh báo chướng ngại vật tại 50 vị trí trên tuyến cao tốc này đã bị mất.

Thời gian tới, chủ đầu tư Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong sẽ bổ sung lại đầy đủ chóp nón và biển cảnh báo chướng ngại vật tại những vị trí đã bị mất cắp.

Đơn vị cũng sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống camera giám sát để truyền hình ảnh về trung tâm điều hành giao thông. Mọi hành vi vi phạm luật an toàn giao thông cũng như hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật./.

Sớm khắc phục bất cập sau khi cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong đưa vào sử dụng Tại xứ đồng Chân Rạ (phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), nhiều hộ dân trồng lúa vụ Hè Thu khu vực lân cận Dự án cao tốc Chí Thạnh-Vân Phong gặp rất nhiều khó khăn sau khi dự án này hoàn thành.

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