Hà Nội điều chỉnh giao thông đường Nghi Tàm phục vụ thi công cầu Tứ Liên

Ngày 19/8, trên cơ sở hiện trạng tổ chức giao thông khu vực nút giao Nghi Tàm và khu vực lân cận, từ ngày 20/8, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nghi Tàm và các khu vực lân cận phục vụ thi công dự án Đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Cụ thể phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Các phương tiện trên đường Nghi Tàm (trừ xe tải, xe khách trên 16 chỗ) có nhu cầu đi đường Âu Cơ, cầu Nhật Tân rẽ phải cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm - đường tạm 6m - đường Âu Cơ - cầu Nhật Tân và cấm chiều ngược lại. Các hướng lưu thông khác theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng; Bổ sung biển cấm dừng đỗ trên phạm vi tuyến đường tạm để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc giao thông.

Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn cho các phương tiện theo phương án điều chỉnh phù hợp quy chuẩn hiện hành; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Ủy ban Nhân dân các phường Tây Hồ, Hồng Hà tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân khu vực dự án và khu vực lân cận dự án được biết để lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nghi Tàm và các tuyến đường xung quanh.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân các phường Tây Hồ, Hồng Hà chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị có liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Cùng ngày, liên quan đến lĩnh vực đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, trên cơ sở các nội dung liên ngành Sở Xây dựng Hà Nội, Phòng cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), Ủy ban Nhân dân phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan đã thống nhất về việc điều chỉnh tổ chức giao thông phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 21/8, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể nội dung phương án tổ chức giao thông phố Khâm Thiên như sau: Tổ chức giao thông “Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm sáng từ 6h - 9h (trừ ngày Lễ, thứ 7, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa đến Lê Duẩn; Tổ chức giao thông “Cấm các phương tiện xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ không kể người lái” hoạt động trong các khung giờ cao điểm chiều từ 16h - 19h30 (trừ ngày Lễ, thứ 7, Chủ nhật) theo chiều và đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Lương Bằng - Ô Chợ Dừa./.

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