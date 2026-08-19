Thành phố Hồ Chí Minh lên phương án phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp 2/9

Ngày 19/8, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự báo nhu cầu đi lại bằng xe khách liên tỉnh và đường hàng không tăng trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; Thành phố đã chuẩn bị các phương án bảo đảm đủ phương tiện, tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến ngày 2/9. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh dự báo, sản lượng thông qua bến xe khách liên tỉnh đạt bình quân 84.729 hành khách/ngày (tăng 5% so với kỳ nghỉ năm trước), với 4.884 lượt xe/ngày phục vụ.

Lượng khách đi lại nhiều nhất vẫn là khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), bình quân 70.346 hành khách/ngày (tăng 4% so với cùng kỳ). Khu vực tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), bình quân 5.205 hành khách/ngày (tăng 5% so với cùng kỳ). Khu vực tỉnh Bình Dương (cũ), bình quân 9.178 hành khách/ngày (tăng 9% so với cùng kỳ).

Với hàng không, dự báo sản lượng thông qua các cảng bình quân 139.280 hành khách/ngày (tăng 7% so với cùng kỳ), với 838 chuyến bay/ngày (tăng 7% so với cùng kỳ).

Trong đó, sân bay Tân Sơn Nhất dự báo bình quân mỗi ngày có 137.000 hành khách (tăng 6% so với cùng kỳ), với 800 chuyến bay; sân bay Côn Đảo bình quân 2.280 hành khách mỗi ngày (tăng 56% so với cùng kỳ), với 38 chuyến bay/ngày.

Trong khi đó, lượng khách đi lại thông qua ga đường sắt dự báo giảm nhẹ, với bình quân 6.843 hành khách/ngày (giảm 6% so với cùng kỳ); trong đó ga Sài Gòn bình quân 5.735 hành khách/ngày (giảm 6% so với cùng kỳ) và Dĩ An bình quân 1.108 hành khách/ngày (giảm 5% so với cùng kỳ).

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Hòa An, nhu cầu đi lại bằng phương tiện giao thông cá nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay được dự báo tăng cao tại một số khu vực như các nút giao cửa ngõ Thành phố (nút giao An Phú, Tân Vạn), các tuyến đường dẫn vào cao tốc, đường Võ Trần Chí, các tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 51, đường Mỹ Phước-Tân Vạn, các bến phà.

Bên cạnh đó, các điểm du lịch như Khu du lịch Suối Tiên, khu vực phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng… cũng sẽ khá đông.

Các bến phà hướng đi Cần Giờ, Vũng Tàu dự báo tăng mạnh. Theo đó, phà Bình Khánh tăng 28% so với cùng kỳ, phục vụ khoảng 38.000 lượt khách mỗi ngày.

Phà biển Cần Giờ-Vũng Tàu dự báo có khoảng 5.000 lượt hành khách (tăng 30% so với năm 2025). Tuyến Vũng Tàu - Côn Đảo, dự báo phục vụ 1.000 lượt hành khách (tăng 155% so với cùng kỳ).

Tại phà Cát Lái, dịp lễ năm nay dự báo lượt khách giảm nhẹ, với mức trung bình 47.000 lượt khách/ngày (giảm 8% so với cùng kỳ). Tuyến tàu cao tốc cố định Sài Gòn - Vũng Tàu có khoảng 600 lượt hành khách mỗi ngày (giảm 6% so với cùng kỳ).

Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị có phương án tổ chức, điều tiết phân luồng giao thông đảm bảo an toàn giao thông và không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài; đảm bảo đủ phương tiện phục vụ người dân; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và kiểm tra thực tế tình hình triển khai các nội dung của kế hoạch chuẩn bị, phục vụ dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) và các đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe khách có trách nhiệm xây dựng phương án bố trí phương tiện trong và ngoài bến xe khách phù hợp nhu cầu khách đi lại tại từng thời điểm; kiểm tra điều kiện của lái xe, việc niêm yết giá vé, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách liên tục, thông suốt và không để người dân lỡ dịp lễ Quốc khánh 2/9 do thiếu phương tiện.

Tổng Công ty Samco cũng chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng có liên quan về trường hợp có dấu hiệu vi phạm, giả mạo website, hoạt động quảng cáo trên website, fanpage… đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, công khai giá vé và tuyến đường hoạt động “trá hình” như hình thức xe tuyến cố định...

Sở Xây dựng cũng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị thường xuyên theo dõi hệ thống đèn tín hiệu giao thông, camera quan sát giao thông để kịp thời phối hợp điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, không để xảy ra ùn tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý.

Trong đó, hai trung tâm trên phải tăng cường theo dõi, kịp thời tham mưu tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, linh hoạt, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn, đang triển khai thi công dự án giao thông trọng điểm và tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, ga Dĩ An, các bến xe khách, cụm cảng Cát Lái và Trường Thọ, bến cảng, bến phà, hầm vượt sông Sài Gòn, khu vực tổ chức lễ hội...

Đối với các trục lưu thông chính, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) kịp thời hỗ trợ thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương cho Công an Thành phố , Sở Xây dựng để phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông từ xa, tránh gây ùn tắc giao thông trên cao tốc và các nút giao, đường nhánh kết nối vào cao tốc./.

Hà Nội phân luồng giao thông trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9 Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thực hiện hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm mục đích phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

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