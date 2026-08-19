TP Hồ Chí Minh: Phong phú sản phẩm du lịch, nắm bắt cơ hội từ kỳ nghỉ dài

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay rơi vào thời điểm cuối hè 2026, nên được đánh giá là cơ hội cuối cùng để du khách tận hưởng những chuyến du lịch biển hoặc tìm đến nơi có khí hậu mát mẻ trước khi mùa thu gõ cửa.

Nắm bắt cơ hội từ kỳ nghỉ dài 5 ngày này, nhiều doanh nghiệp du lịch-lữ hành đã triển khai chương trình kích cầu thị trường từ khá sớm và tập trung vào sản phẩm nội địa.

Đa dạng hành trình trải nghiệm

Theo Thạc sỹ Vũ Nguyên Minh Trí, Giám đốc Kinh doanh Công ty ADAVIGO Travel & Events, đối với kích cầu du lịch lễ 2/9 năm nay, doanh nghiệp không chạy theo số lượng tour mà tập trung vào chất lượng trải nghiệm và tính cá nhân hóa. Đây cũng là xu hướng chung của thị trường du lịch toàn cầu hiện nay, khách hàng không còn hài lòng với những hành trình đến-chụp ảnh-đi tiếp, mà muốn có những kết nối sâu hơn với điểm đến, với văn hóa bản địa và chính những người đồng hành cùng mình.

Cụ thể, ADAVIGO hướng đến thiết kế các dòng sản phẩm theo ba hướng chính: hành trình giàu trải nghiệm và cá nhân; dành cho gia đình có trẻ nhỏ; phát huy thế mạnh sẵn có về quỹ phòng và vé máy bay để tạo ra các gói nghỉ dưỡng linh hoạt. Đặc biệt, doanh nghiệp cũng tập trung tour vào thị trường nội địa cho mùa lễ 2/9 năm nay.

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngoài những nhóm điểm đến top đầu, các điểm đến vùng cao phù hợp với dòng sản phẩm trải nghiệm sâu, chậm rãi mà ADAVIGO đang đẩy mạnh cũng ghi nhận sức hút riêng dịp lễ 2/9 năm nay như Điện Biên-Sơn La, Hà Giang; hay các điểm săn mây như Tà Xùa. Đây chính là những sản phẩm ADAVIGO ưu tiên khai thác cho phân khúc khách tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa và tránh đám đông.

Thực tế xu hướng chung của mùa du lịch lễ 2/9 năm nay, du khách ưu tiên các hành trình ngắn 2-4 ngày với mức giá hợp lý, sử dụng gói dịch vụ linh hoạt.

Đồng thời, du khách ưu tiên kết hợp tham quan di tích, bảo tàng, khu sáng tạo, tour sông nước, ẩm thực và đặc biệt là trải nghiệm xem bắn pháo hoa mừng lễ Quốc khánh ngay tại nội tỉnh.

Tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 19/8 đến 5/9, Nhà truyền thống cách mạng tổ chức Triển lãm hình ảnh, tư liệu về Cách mạng tháng Tám, lễ 2/9 và những thành tựu phát triển đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn tại Quảng trường Tam Thắng, từ ngày 28/8 đến 5/9 sẽ diễn ra Tuần lễ ngành công nghiệp thực phẩm 2026.

Ngoài ra, du khách đến phường Vũng Tàu trong các ngày 30 và 31/8 có cơ hội trải nghiệm VnExpress Marathon Vũng Tàu 2026.

Đáng chú ý, chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2026) và 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Saigontourist Group) phối hợp Liên đoàn Xe Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group Vì cộng đồng năm 2026 trong hai ngày 29 và 30/8/2026.

Ngày hội được tổ chức với chuỗi hoạt động liên tục trải dài từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Giờ và trên hành trình 600 km qua nhiều khu vực thuộc không gian phát triển mới.

Ba hoạt động trọng tâm của Ngày hội mang ba sắc thái khác nhau: một hành trình thử thách sức bền, một cuộc đạp xe diễu hành cộng đồng giữa trung tâm Thành phố và một giải đua xe đạp phong trào sôi động trên cung đường Cần Giờ.

Ông Cao Văn Chóng, Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội Xe đạp Saigontourist Group Vì cộng đồng năm 2026 cho biết đây là năm đầu tiên tổ chức nên Saigontourist Group kỳ vọng Ngày hội sẽ là một hoạt động có dấu ấn riêng, góp phần giới thiệu một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, thân thiện, giàu trải nghiệm và tạo ra những giá trị tích cực tiếp tục được lan tỏa sau khi sự kiện kết thúc.

Ngày hội không chỉ là một sự kiện thể dục thể thao, mà là hành trình kết nối con người với sức khỏe, với Thành phố và với cộng đồng; tạo thêm những trải nghiệm điểm đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ hội phong phú sản phẩm nội địa

Đoàn khách Ấn Độ tham quan Bưu điện Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sau hợp nhất các tỉnh, thành, nhiều chuyên gia đánh giá sản phẩm du lịch nội địa có cơ hội trở nên phong phú và đa dạng hơn nhờ việc gộp tài nguyên. Dẫn chứng cụ thể, Thạc sỹ Trần Ngọc Triết, Trưởng Ban Đào tạo, Chi hội Hướng dẫn viên du lịch Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra rằng tỉnh Phú Thọ mới (hợp nhất Hòa Bình-Vĩnh Phúc-Phú Thọ cũ) cho thấy trong một đơn vị hành chính giờ đây hội tụ cả núi, sông, đồng bằng, tạo ra dư địa để thiết kế sản phẩm đa dạng theo địa hình-sinh thái mà trước đây phải đi qua ranh giới nhiều tỉnh mới có được.

Đây là cơ hội để doanh nghiệp chuyển đổi tư duy thiết kế tour: từ mô hình tour liên tỉnh (phải đi qua nhiều thủ tục, nhiều đầu mối quản lý, nhiều lần đón-trả khách) sang mô hình tour nội tỉnh gọn hơn, tối ưu thời gian di chuyển, giảm chi phí vận hành và có thể tăng thời gian lưu trú tại từng điểm.

Còn về khó khăn, ông Triết cho rằng không nằm ở tài nguyên hay hạ tầng du lịch mà nằm ở độ trễ giữa ranh giới hành chính mới và nhận thức, thói quen tiêu dùng cũ của thị trường. Khách du lịch, nhất là khách nội địa đã hình thành phản xạ gắn tên điểm đến với tên tỉnh cũ qua nhiều năm truyền thông: "Sa Pa-Lào Cai," "Hòa Bình," "Vĩnh Phúc" là những cụm từ đã ăn sâu vào hành vi tìm kiếm và ra quyết định của khách.

Tên hành chính có thể thay đổi trong một văn bản pháp lý, nhưng thói quen thị trường thì cần nhiều năm để dịch chuyển theo. Đi kèm với đó, là sự chênh lệch phát triển giữa các vùng trong cùng một tỉnh mới, một khu vực có thể đã phát triển hạ tầng du lịch tốt, khu vực khác vẫn còn sơ khai, khiến việc xây dựng sản phẩm đồng bộ trên toàn tỉnh mới gặp thách thức.

Ở góc độ doanh nghiệp địa phương, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông, Công ty cổ phần Lữ hành Vietluxtour phân tích đối với Thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển mình mạnh mẽ từ vị thế một điểm trung chuyển thành một điểm đến trọn vẹn, đầy sức hút đối với cả du khách từ các tỉnh thành khác lẫn chính người dân thành phố.

Bên cạnh đó, thay vì đối mặt với tình trạng đông đúc tại các điểm đến truyền thống, một bộ phận du khách chọn ở lại thành phố để tận hưởng không gian thoáng đãng và trải nghiệm chiều sâu văn hóa địa phương.

Đáng chú ý, nguồn cung ổn định và nhu cầu cải thiện đang hỗ trợ sức bền của thị trường khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh. Cạnh tranh ngày càng được quyết định bởi chất lượng, thương hiệu và khả năng tái đầu tư để nâng cấp. Nhu cầu bền vững từ khách quốc tế, khách doanh nghiệp và MICE hỗ trợ công suất đạt trên 70% và giá phòng trung bình tăng 20% theo năm đạt 2,4 triệu đồng/phòng/đêm.

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda (Agoda) vừa công bố danh sách những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ lễ 2/9 cho thấy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt giữ vị trí thứ 5 và thứ 7.

Điều này minh chứng cho việc những đô thị lớn vẫn là lựa chọn được nhiều du khách cân nhắc trong kỳ nghỉ sắp tới. Cả hai thành phố đều mang đến cho khách du lịch nhiều trải nghiệm đa dạng, từ ẩm thực, mua sắm, giải trí đến văn hóa, phù hợp với những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ gần nhà.

Với hệ sinh thái gồm hơn 6 triệu cơ sở lưu trú, 130.000 đường bay và 300.000 hoạt động trải nghiệm được tích hợp trong một nền tảng đặt phòng liền mạch, Agoda sẵn sàng đồng hành cùng du khách Việt trong quá trình lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình. Qua đó, du khách có thể dễ dàng khám phá những điểm đến thuận tiện, giàu trải nghiệm, đồng thời đáp ứng tốt hơn các xu hướng du lịch không ngừng thay đổi.

Ghi nhận ý kiến một số người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đang cân nhắc nhiều lựa chọn đa dạng cho kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, từ các điểm đến biển, cao nguyên và đô thị trong nước đến những địa danh được yêu thích trên khắp châu Á.

Với 5 ngày nghỉ liên tiếp, du khách Việt cũng linh hoạt lên kế hoạch cho chuyến du lịch phù hợp với lịch trình, ngân sách và sở thích của mình./.

Ninh Bình kỳ vọng “cú hích” du lịch từ kỳ nghỉ Lễ 2/9 Từ mùa hoa súng Tam Cốc đến các sản phẩm trải nghiệm mới, Ninh Bình đang làm mới các điểm đến, tăng chất lượng dịch vụ và chuẩn bị phương án đón lượng khách lớn dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

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