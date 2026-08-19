Ninh Bình kỳ vọng “cú hích” du lịch từ kỳ nghỉ Lễ 2/9

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài 5 ngày đang tạo kỳ vọng về một đợt tăng trưởng mới cho du lịch Ninh Bình. Các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và lực lượng chức năng đồng loạt chuẩn bị phương án đón khách, nâng chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn.

Làm mới trải nghiệm, tăng sức hút điểm đến

Từ ngày 29/8 đến 2/9, người dân cả nước sẽ có kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Đây được xem là kỳ nghỉ dài cuối cùng trong năm, dự báo tạo nhu cầu lớn đối với các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Với lợi thế cảnh quan, di sản cùng khả năng kết nối thuận tiện, Ninh Bình được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến thu hút đông du khách trong dịp này.

Tại nhiều khu, điểm du lịch, công tác chuẩn bị đang được đẩy nhanh. Cảnh quan, khuôn viên và các khu vực công cộng được chỉnh trang; vệ sinh môi trường được tăng cường; biển chỉ dẫn, khu vực đón khách và nhân lực phục vụ được rà soát. Nhiều đơn vị đồng thời xây dựng các chương trình văn hóa, nghệ thuật, bổ sung trải nghiệm nhằm tạo thêm điểm nhấn trong kỳ nghỉ.

Tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, bên cạnh cảnh quan núi đá vôi, dòng Ngô Đồng và những cánh đồng đặc trưng, mùa hoa súng tím đang tạo thêm một nét riêng cho điểm đến.

Hàng vạn bông hoa súng nở dọc hai bên sông, nổi bật trên mặt nước, hòa cùng màu xanh của cây cối và núi non, tạo nên không gian thơ mộng, phù hợp với nhu cầu trải nghiệm, chụp ảnh của du khách.

Đơn vị quản lý khu du lịch cũng tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, chuẩn bị các điều kiện phục vụ và tăng cường hướng dẫn để du khách có hành trình thuận lợi, an toàn trong những ngày cao điểm.

Mùa hoa súng tím mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách trong hành trình khám phá Ninh Bình. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Không chỉ Tam Cốc-Bích Động, nhiều khu, điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh cũng chủ động rà soát cơ sở vật chất, bố trí thêm nhân lực, vệ sinh khu vực công cộng, bổ sung biển hướng dẫn và chuẩn bị các phương án phục vụ khi lượng khách tăng cao.

Theo định hướng của Hiệp hội Du lịch tỉnh, các doanh nghiệp được khuyến khích tiếp tục đầu tư, làm mới sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ, chú trọng vệ sinh môi trường và thái độ phục vụ. Việc liên kết giữa cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ bổ trợ cũng được tăng cường nhằm tạo trải nghiệm đồng bộ cho du khách.

Doanh nghiệp tăng công suất, chủ động nguồn cung

Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, kỳ nghỉ lễ dài đồng nghĩa với áp lực phục vụ lớn hơn. Nhà hàng Ba Cửa tại phường Tây Hoa Lư, với hai cơ sở thường xuyên đón các đoàn khách du lịch, vào những ngày cuối tuần cao điểm có thể phục vụ khoảng 1.200 lượt khách/ngày.

Để chuẩn bị cho dịp 2/9, nhà hàng đã chủ động làm việc với các đơn vị cung ứng, bảo đảm nguồn thực phẩm ổn định về số lượng và chất lượng. Các nguyên liệu đặc trưng như dê, lợn, gà, cá, rau xanh và nhiều loại thực phẩm khác được chuẩn bị từ sớm.

Du khách tham quan Hang Múa - điểm du lịch nằm trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Cùng với nguồn cung, nhân lực phục vụ cũng được tăng cường. Hơn 30 nhân viên được bố trí cho các khâu tiếp nhận, sắp xếp bàn, chế biến và phục vụ; lực lượng có thể được bổ sung trong những khung giờ đông khách. Quy trình vận hành được rà soát để hạn chế tình trạng quá tải khi nhiều đoàn khách đến cùng thời điểm.

Sự chủ động của doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng giúp Ninh Bình đáp ứng tốt hơn nhu cầu tăng cao trong dịp lễ, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ thay vì chỉ tập trung vào khả năng phục vụ số lượng lớn khách.

Hiện tỉnh có hơn 70 khu, điểm du lịch và khoảng 1.500 cơ sở lưu trú với khoảng 23.000 phòng. Trong đó có 72 cơ sở lưu trú từ 1-5 sao với gần 3.900 phòng và 343 homestay với hơn 2.700 phòng.

Hệ thống lưu trú ngày càng đa dạng giúp Ninh Bình có khả năng phục vụ nhiều nhóm khách, từ khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách đoàn đến các gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách ưa thích trải nghiệm cộng đồng.

Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách

Cùng với chuẩn bị sản phẩm và dịch vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn cho du khách được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ nghỉ lễ.

Tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, lượng khách tăng cao trong mùa hè đã tạo thêm động lực cho hoạt động du lịch, dịch vụ, mang lại cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên, lượng người và phương tiện lớn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh và an toàn tại khu vực ven biển.

Khu du lịch Tràng An là địa điểm du lịch hấp dẫn du khách khi đến với Ninh Bình. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Địa phương đã xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường và khu vực tập trung đông người, phương tiện; xử lý tình trạng dừng, đỗ không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, đồng thời tăng cường hướng dẫn du khách khi tắm biển.

Các khu vực có nguy cơ mất an toàn được rà soát để bổ sung biển cảnh báo, biển cấm. Lực lượng công an phối hợp với bộ đội biên phòng, Đoàn thanh niên và các lực lượng liên quan tổ chức điều tiết giao thông vào những thời điểm đông người; đồng thời tuyên truyền du khách tuân thủ quy định, không tắm tại khu vực nguy hiểm hoặc nơi có biển cấm.

Tại phường Nam Hoa Lư, nơi hoạt động du lịch, dịch vụ diễn ra sôi động, lực lượng chức năng cũng triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trước và trong kỳ nghỉ. Các tuyến giao thông, khu vực đông người và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ vi phạm được đưa vào diện tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Các hộ kinh doanh được nhắc nhở không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặt biển quảng cáo hoặc bày bán hàng hóa gây cản trở giao thông. Đáng chú ý, gần 20 mắt camera đã được lắp đặt tại những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, giúp lực lượng chức năng mở rộng khả năng giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Từ cao điểm ngắn hạn đến sức hút dài lâu

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay được kỳ vọng tạo thêm cú hích cho du lịch Ninh Bình khi nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm của các gia đình và các nhóm bạn bè tăng cao trước khi bước vào năm học mới.

Không chỉ sở hữu hệ thống cảnh quan, di sản phong phú, Ninh Bình còn có lợi thế về khoảng cách di chuyển thuận tiện và hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Đây là những yếu tố giúp địa phương duy trì sức hút với cả khách nội địa và quốc tế.

Trong bối cảnh dự báo lượng khách tăng mạnh, việc các khu, điểm du lịch và doanh nghiệp chủ động nâng chất lượng sản phẩm, chuẩn bị nguồn nhân lực, thực phẩm và cơ sở vật chất, cùng với phương án bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ, sẽ góp phần tạo nên một kỳ nghỉ thuận lợi cho du khách.

Quan trọng hơn, “sóng” khách dịp 2/9 không chỉ được nhìn nhận như cơ hội tăng doanh thu trong vài ngày cao điểm, mà còn là dịp để Ninh Bình tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và giàu trải nghiệm, qua đó tạo nền tảng cho tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm./.

Đẹp nao lòng sắc tím mùa hoa súng trên dòng Ngô Đồng ở Ninh Bình Mỗi độ hoa súng nở rộ, dòng Ngô Đồng ở Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư (Ninh Bình) lại khoác lên mình sắc tím dịu dàng, hòa quyện cùng vẻ đẹp núi non, sông nước của vùng đất di sản.