Năm ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, du khách Việt đang tìm kiếm điều gì?

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay kéo dài tới 5 ngày (từ 29/8-2/9), là khoảng thời gian đủ để du khách thong thả trải nghiệm một chuyến nghỉ dưỡng trong nước, hoặc tranh thủ khám phá một điểm đến quốc tế trong khu vực.

Dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên Agoda từ ngày 1/5-31/7, với thời gian lưu trú từ 28/8 đến 2/9, cho thấy Đà Nẵng dẫn đầu danh sách điểm đến trong nước, tiếp theo là Nha Trang và Đà Lạt. Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Hà Nội, Phú Quốc và Hạ Long cũng nằm trong top 10.

Những “khẩu vị” khác ngoài biển

Có tới 6/10 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất là biển, đảo hoặc vịnh. Điều này cho thấy sức hút của du lịch biển vẫn rất rõ khi kỳ nghỉ Quốc khánh diễn ra vào cuối Hè. Sau những tháng cao điểm nắng nóng, một chuyến đi biển vẫn là cách đơn giản để kéo dài cảm giác nghỉ Hè trước khi bước vào mùa Thu.

Đà Nẵng đứng đầu bảng xếp hạng cũng cho thấy lợi thế của những điểm đến có khả năng kết hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Du khách có thể nghỉ dưỡng bên biển, thưởng thức ẩm thực, khám phá đời sống đô thị hoặc kết nối tới Hội An, Mỹ Sơn và các điểm đến lân cận.

Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phú Quốc hay Hạ Long cũng có lợi thế tương tự khi đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi và khám phá cảnh quan trong một kỳ nghỉ tương đối ngắn.

Đà Lạt sương giăng mờ ảo luôn có sức hấp dẫn riêng với người Việt. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Đà Lạt ở vị trí thứ ba lại cho thấy một lựa chọn khác đang được du khách quan tâm. Không phải ai cũng muốn tiếp tục tìm đến nắng và biển vào cuối Hè. Khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng và nhịp sống chậm tạo cho Đà Lạt sức hấp dẫn riêng với những người muốn đổi không khí, nghỉ ngơi hoặc tìm một chuyến đi nhẹ nhàng hơn.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đứng thứ 7 và thứ 5. Hai đô thị lớn cho thấy kỳ nghỉ không nhất thiết phải gắn với việc đi thật xa. Ẩm thực, mua sắm, văn hóa, giải trí và những không gian lưu trú mới vẫn đủ sức tạo nên một kỳ nghỉ ngắn cho du khách muốn thay đổi nhịp sống mà không mất quá nhiều thời gian di chuyển.

Nhìn từ danh sách điểm đến này, có thể thấy lựa chọn của du khách Việt đang ngày càng phụ thuộc vào mục đích của chuyến đi. Người tìm biển để nghỉ dưỡng, người tìm cao nguyên để tận hưởng khí hậu dễ chịu, trong khi nhóm gia đình có thể ưu tiên nơi nhiều hoạt động và thuận tiện di chuyển.

Đây cũng là xu hướng phù hợp với sự thay đổi trong hành vi du lịch của người Việt: thay vì chỉ quan tâm một điểm đến có nổi tiếng hay không, du khách ngày càng chú ý đến việc nơi đó có phù hợp với thời gian, ngân sách và trải nghiệm mà họ mong muốn hay không.

Những điểm xuất ngoại gần

Ở thị trường quốc tế, các đô thị châu Á tiếp tục chiếm ưu thế. Bangkok dẫn đầu, tiếp theo là Singapore và Kuala Lumpur. Seoul, Tokyo, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), Thượng Hải, Hồng Kông (Trung Quốc) và Osaka cũng góp mặt trong top 10. Bali là điểm đến đảo duy nhất nằm trong danh sách.

Điểm chung của những thành phố này là khả năng cung cấp nhiều trải nghiệm trong một hành trình ngắn: ẩm thực, mua sắm, giải trí, văn hóa và khám phá đời sống địa phương.

Cảnh đẹp nên thơ ở xứ sở Mặt Trời mọc Nhật Bản. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với Bangkok, Singapore hay Kuala Lumpur, du khách có thể dễ dàng kết hợp nhiều hoạt động trong vài ngày. Seoul, Tokyo, Đài Bắc (Trung Quốc) lại hấp dẫn bởi sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và đời sống hiện đại, trong đó ẩm thực và mua sắm tiếp tục là những động lực quan trọng.

Osaka có thêm lợi thế khi đóng vai trò cửa ngõ để du khách kết nối với Kyoto, Nara và các điểm đến khác của vùng Kansai. Vì thế, một chuyến đi 5 ngày có thể được mở rộng thành hành trình trải nghiệm văn hóa thay vì chỉ khám phá một thành phố.

Bali tạo ra sắc thái khác biệt khi là điểm đến không phải đô thị duy nhất trong top 10. Bên cạnh biển, hòn đảo này còn có thiên nhiên, văn hóa bản địa, ẩm thực và các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, phù hợp với nhóm du khách muốn kết hợp khám phá và thư giãn.

Sự hiện diện của Bali cũng phần nào phản ánh một nhu cầu đang được chú ý hơn: du lịch để phục hồi năng lượng, thay vì chỉ đi để tham quan thật nhiều địa điểm.

Theo Agoda, du khách Việt đang quan tâm hơn đến những điểm đến mới; 58% người được khảo sát cho biết sẽ cân nhắc các địa điểm chưa từng đến. Cùng với đó, sở thích cá nhân, ngân sách và các yếu tố liên quan đến sức khỏe, an toàn ngày càng được tính đến khi lựa chọn điểm đến.

Với kỳ nghỉ 5 ngày, du khách Việt không chỉ lựa chọn điểm đến bởi cảnh đẹp hay độ nổi tiếng, mà tập trung tìm kiếm đúng nhu cầu trong khoảng thời gian hữu hạn để nghỉ ngơi, khám phá, kết nối gia đình hay đơn giản là tìm một nhịp sống khác trước khi trở lại guồng quay thường nhật./.

Thái Lan là điểm đến ưa chuộng của người Việt. (Ảnh: CTV/Vietnam+)



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