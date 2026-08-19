Đồ Sơn vươn mình từ chiều sâu di tích lịch sử đến tầm vóc du lịch biển quốc tế

Đồ Sơn là địa danh gắn với không gian biển hùng vĩ của Hải Phòng và cả nước. Nơi đây còn mang theo những câu chuyện riêng có về văn hóa và lịch sử. Từ nền tảng này, Đồ Sơn quảng bá tới bạn bè trong nước, thế giới hình ảnh một địa danh du lịch nổi trội - một điểm đến cần trải nghiệm trong đời.

“Điểm nhấn” của văn hóa và lịch sử

“Cánh cửa” dẫn vào khu du lịch Đồ Sơn chính là Chùa Hang - ngôi chùa cổ nằm trên trục chính lối vào khu du lịch. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, tương truyền từ thế kỷ III trước Công nguyên đã có nhà sư Ấn Độ đến trụ trì tại Chùa Hang (Cốc tự).

Các nhà nghiên cứu có giả thiết đây là nơi du nhập Phật giáo sớm nhất ở nước ta. Một di tích độc đáo khác chính là Chùa Tháp Tường Long. Công trình này từng là một trong những kiến trúc tháp nổi bật của Đại Việt thời Lý.

Theo các tư liệu lịch sử của Hải Phòng, năm 1058, vua Lý Thánh Tông đi qua cửa biển Ba Lộ và đến nơi xây tháp ở Đồ Sơn. Năm sau, nhà vua nằm mộng thấy rồng vàng xuất hiện nên ban tên tháp là Tường Long, với ý nghĩa ghi lại một điềm lành. Qua thăng trầm, hiện Chùa Tháp Tường Long được phục dựng lại với quy mô khang trang và trở thành một điểm đến không thể thiếu trong hành trình du khách tham quan, trải nghiệm tại Đồ Sơn.

Đồ Sơn không chỉ là địa danh du lịch nổi tiếng của Hải Phòng mà còn lưu giữ nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, trong đó có sự kiện trưa 15/5/1955, tại Bến Nghiêng (Bến K15, Đồ Sơn), lính viễn chinh Pháp cuối cùng lên tàu rời khỏi Hải Phòng, chấm dứt gần 100 năm đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta. Đồ Sơn được giải phóng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

Những năm tháng kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, Đồ Sơn là nơi xuất phát của những con tàu không số huyền thoại, lực lượng nòng cốt của tuyến vận tải chiến lược trên biển chi viện cho chiến trường miền Nam. Bến K15 được xây dựng và đưa vào sử dụng như một “cửa ngõ bí mật” - nơi tập kết hàng hóa và xuất phát của những con tàu không số, nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.

Trong suốt những năm từ 1961 đến 1975, từ Bến K15, hàng trăm chuyến tàu đã lặng lẽ rời bến trong đêm tối, cùng hàng nghìn tấn vũ khí, đạn dược và cả những con người - những chiến sỹ kiên trung, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau chiến tranh, Bến K15 đã được Nhà nước công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2024. Năm 2026, thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ khánh thành Dự án xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách đến thăm địa danh lịch sử này.

Du khách thăm quan bến K15, phường Đồ Sơn, Hải Phòng. (Ảnh: Minh Thu/TTXVN)

Đến Bến K15 hôm nay, mỗi du khách sẽ được sống trong không gian của một thời kỳ hào hùng. Đây cũng còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đến thăm Bến K15 trong dịp này, chị Nguyễn Phương Thảo, du khách Hà Nội chia sẻ, hằng năm, chị đều đưa các con đến thăm các di tích lịch sử đặc biệt của đất nước và đây là lần thứ hai chị cùng các con tới thăm Bến K15.

Theo chị Phương Thảo, quần thể di tích được xây dựng khang trang, sạch đẹp góp phần tạo không gian trang nghiêm, thuận lợi để người dân, du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử và ghi nhớ công lao to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh, trong đó có các chiến sỹ tham gia đoàn tàu không số để đất nước tự do, độc lập, hòa bình.

Tầm vóc mới, vị thế mới

Cùng với các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, Đồ Sơn còn là điểm đến hàng đầu về du lịch biển của cả nước. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, hiện nay, trên địa bàn có 102 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch với 3.500 phòng, trong đó nổi bật là Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn).

Đây là dự án du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị biển quy mô lớn có tổng diện tích hơn 480ha, trong đó phần lớn được lấn biển và kiến tạo trên biển, tạo nên một quần thể du lịch độc đáo bậc nhất Việt Nam, góp phần nâng tầm vị thế du lịch biển Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Một điểm nhấn khẳng định tầm vóc của du lịch Đồ Sơn chính là sự tham dự của các thí sinh Miss World 2026 tham gia một chuỗi các hoạt động tại Đồ Sơn từ 13-18/8.

Theo ông Phạm Minh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương, Chủ đầu tư Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Miss World và Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng được lựa chọn là địa điểm tổ chức chuỗi hoạt động chính thức của cuộc thi tại Hải Phòng là cơ hội để doanh nghiệp và thành phố giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một thành phố Cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc, một Đồ Sơn giàu tiềm năng và ngày càng hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Chiều 13/8/2026, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Dragon Ocean Đồ Sơn, Hải Phòng) diễn ra chương trình họp báo công bố thí sinh dự thi Hoa hậu Thế giới - Miss World 2026. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Bà Julia Morley CBE, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World, bày tỏ ấn tượng trước cảnh quan, không gian nghỉ dưỡng và sự nồng hậu của người dân Hải Phòng. Bà kỳ vọng sự hiện diện của Miss World sẽ góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến này tới công chúng quốc tế, qua đó thu hút thêm du khách từ nhiều quốc gia.

Còn Hoa hậu Panama Madeline Miller cho biết, cô ấn tượng với sự thân thiện, nồng hậu của người dân Hải Phòng. Theo cô, món ăn của Hải Phòng rất ngon và cô đặc biệt thích những địa danh mình từng đi qua tại thành phố này.

Đồ Sơn tiếp tục được kỳ vọng là điểm đến hấp dẫn của Hải Phòng thời gian tới. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố, Sở đang có kế hoạch kết nối các đơn vị lữ hành tổ chức các chương trình thúc đẩy phát triển du lịch Đồ Sơn, đặc biệt trong mùa Thu Đông. Sở đề xuất các đơn vị tổ chức tour đưa du khách đến các điểm từ lăng Bác Hồ tại Hà Nội, sau đó về Đồ Sơn tri ân những người lính Đoàn tàu Không số, tham quan rừng nguyên sinh Hòn Dấu và tiếp tục chiêm nghiệm vẻ đẹp Cát Bà, Hạ Long trong sương.

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, tour du lịch này sẽ có sức hấp dẫn đặc biệt với du khách phương Nam.Còn theo lãnh đạo phường Đồ Sơn, du lịch địa phương sẽ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm trọng tâm.

Một trong những việc làm được lãnh đạo phường đặc biệt quan tâm thời gian qua và thu hút đông đảo người dân chung tay góp sức là các hoạt động làm sạch môi trường biển, môi trường sống. Ông Lê Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy phường chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường đang từng bước xây dựng Đồ Sơn trở thành điểm du lịch sạch nhất miền Bắc./.

Đồ Sơn làm mới các sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế Sự hội tụ của tài nguyên thiên nhiên độc đáo và các công trình du lịch đẳng cấp quốc tế đang mở ra cơ hội để Đồ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế trong giai đoạn phát triển mới.

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