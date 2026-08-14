Lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh biển đảo đất nước và Cảnh sát biển Việt Nam

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026, nhằm đánh giá toàn diện tiến độ triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam về sự kiện này.

Chung kết toàn quốc năm học 2025-2026 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Đề án tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024-2030 và những năm tiếp theo (Đề án 3934). Vòng chung kết có 6 đội thi; Chương trình Gala tổng kết, trao giải chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 dự kiến được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 23/8/2026.

Sự kiện gắn với hoạt động chào mừng Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam 28/8.

Theo báo cáo của Cục Chính trị (Cảnh sát biển Việt Nam), đến nay các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện phần mềm thi, hệ thống câu hỏi, xây dựng các phóng sự linh kiện, câu chuyện cảm xúc và các chương trình nghệ thuật.

Công tác bảo đảm hậu cần, nơi ăn nghỉ, phương tiện đi lại cho các đại biểu gồm học sinh dự thi, học sinh hỗ trợ, phụ huynh và giáo viên từ các địa phương về Thủ đô đang được lên phương án chi tiết.

Cùng với đó, các hoạt động bổ trợ ý nghĩa như tổ chức thăm, tặng quà cơ sở bảo trợ xã hội, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và triển lãm tranh cũng đã được chuẩn bị chu đáo.

Báo cáo Kết quả tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển đảo, quê hương” năm học 2025-2026 cho thấy cuộc thi đã được tổ chức bài bản, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo học sinh trên cả nước tham gia.

Cuộc thi đã tổ chức tổng cộng 78 Cuộc thi các cấp (cấp xã phường; cấp tỉnh, thành phố; cấp khu vực) với sự tham gia của 472.109 học sinh (468.164 học sinh tham gia thi trực tuyến) đến từ 1.730 trường trung học cơ sở; trao 4.937 giải thưởng các loại.

Bên cạnh các cuộc thi chính còn có các cuộc thi bên lề với đa dạng nội dung và hình thức tiến hành như vẽ tranh, sáng tác video, viết cảm nghĩ về chủ đề “biển đảo Tổ quốc và người chiến sỹ Cảnh sát biển,” thu hút hàng chục ngàn tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức đã đánh giá, nhận xét và lựa chọn 2.443 tác phẩm/bài dự thi có chất lượng nhất vào xét để trao giải.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các đơn vị chức năng trong Ban Tổ chức Cuộc thi đã có những trao đổi, kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo tổ chức thành công Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam ghi nhận tiến độ công việc và nhấn mạnh, Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" là một nội dung nhiệm vụ rất quan trọng của Cảnh sát biển trong năm 2026 được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quân ủy Trung ương, Lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Do đó, Thiếu tướng Lê Đình Cường đặc biệt lưu ý khâu tổ chức, trong đó có hậu cần, di chuyển bảo đảm sức khỏe, an toàn cho các thí sinh từ chỗ ăn, chỗ nghỉ, để tham gia cuộc thi với chất lượng tốt nhất.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Cục Chính trị và các đơn vị phối hợp. Nêu rõ Chung kết toàn quốc và Gala tổng kết, trao giải Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" năm học 2025-2026 là cơ hội để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh biển đảo đất nước cũng như lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và giáo dục sâu sắc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, biển, đảo Tổ quốc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Trung tướng Bùi Quốc Oai đề nghị các thành viên trong ban tổ chức, các đơn vị phối hợp chuẩn bị chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, kiểm tra toàn diện bảo đảm không xảy ra sai sót khi tổ chức; kịp thời sơ kết, rút kinh nghiệm, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, đảm bảo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ./.

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