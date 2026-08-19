Khánh Hòa: Phát hiện nhiều di vật và hài cốt ở khu vực Nhà lao thành Diên Khánh

Ngày 19/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) và các nhân chứng lịch sử tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực Nhà lao thành Diên Khánh và khu vực nhà dân liền kề.

Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện nhiều di vật và hài cốt.

Tại hiện trường, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đào và phát hiện 5 vị trí có mẫu xương cùng nhiều di vật như vỏ đạn, lọ dầu...

Hơn 20 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và lực lượng dân quân tự vệ đã cẩn thận dùng dụng cụ chuyên dụng bóc tách từng lớp đất đá, thu gom từng mẩu xương và di vật. Các mẫu xương và di vật được đánh số để phục vụ công tác kiểm đếm, xác minh.

Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân xung quanh; huy động phương tiện cơ giới hỗ trợ múc mở rộng mặt bằng kết hợp đào bới thủ công tỉ mỉ, thận trọng; bảo đảm an toàn tuyệt đối và quyết tâm cao nhất không để sót hài cốt hay di vật.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Các vị trí được triển khai tìm kiếm trong đợt này, gồm: Khu vực Cổng Hậu và phần mặt bằng liên quan Dự án tu bổ, tôn tạo Thành cổ Diên Khánh; Khuôn viên Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh (cũ), nay thuộc phạm vi trụ sở Công an xã Diên Khánh hoặc khu vực do cơ quan Công an quản lý và phần đất gia đình bà Trần Thị Minh Trang (số 124 đường Lý Tự Trọng, xã Diên Khánh).

Trước đó, các cơ quan chức năng đã tổ chức làm việc với Hội đồng Chính sách xã Diên Khánh, khai thác nhân chứng, kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực địa để làm rõ nguồn tin về các liệt sỹ được cho là hy sinh, an táng ban đầu hoặc chôn cất tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh đồng thời xác định phạm vi, vật chuẩn, tọa độ, diễn biến địa hình và mức độ tin cậy của từng vị trí.

Trên cơ sở kết quả xác minh, thực hiện khoanh vùng chính xác các vị trí đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và an toàn để tổ chức đào tìm theo đúng trình tự, thủ tục.

Theo các tài liệu lịch sử và các nguồn thông tin, tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh có khả năng tồn tại từ 2 đến 3 hố chôn tập thể, là nơi chôn cất nhiều cán bộ, chiến sỹ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong thời gian bị địch bắt, giam giữ.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã xác định được thông tin của 15 liệt sỹ hy sinh tại Nhà lao Thành Diên Khánh nhưng chưa tìm được hài cốt và vị trí chôn cụ thể./.

Nguồn thông tin từ cộng đồng giúp tìm thấy nhiều mộ liệt sỹ Thông tin sau khi tiếp nhận được phân loại, số hóa, tổng hợp, chuẩn hóa và chuyển đến các cơ quan, đơn vị chức năng để rà soát, đối chiếu, xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.