Lâm Đồng sử dụng rộng rãi AI trong hoạt động cơ quan nhà nước

Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước đối với các sở, ngành, đơn vị và địa phương trên địa bàn.

Thời gian qua, Lâm Đồng đã ứng dụng AI trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn và đạt được một số kết quả nhất định. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã triển khai thử nghiệm 2 nền tảng AI Luật (MISA và Luật Việt Nam) và C-AI Legal (CMC) cho 17 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 124 xã, phường, đặc khu; thử nghiệm nền tảng VMS AI - Trung tâm tri thức hình ảnh và giám sát thông minh (Hệ thống AI tự động phân tích và cảnh báo thông minh) tại 5 đơn vị hành chính cấp xã; triển khai thử nghiệm Trợ lý ảo hành chính công (Chatbot) tại 6 đơn vị hành chính cấp xã nhằm hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến…

Công tác đào tạo AI cũng được tỉnh quan tâm thực hiện nhằm chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để triển khai các ứng dụng AI. Trong năm 2025, Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng đã tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp với gần 6.500 người tham dự.

Năm 2026, đơn vị sẽ tổ chức 5 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn liên quan đến việc ứng dụng AI cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với số lượng khoảng 1.500 người tham dự.

Thời gian tới, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh, trong đó nghiên cứu, ứng dụng AI để xây dựng các “kịch bản điều hành trực tuyến và dựa trên dữ liệu” đảm bảo phù hợp.

Các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ hoạt động chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ trên địa bàn; đồng thời, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đề xuất phương án triển khai trong năm 2027./.

Việt Nam vượt xa mức trung bình toàn cầu về ứng dụng AI trong công việc Việt Nam vượt xa trung bình toàn cầu về sử dụng AI tiên tiến trong công việc, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng năng suất trong ngành công nghiệp.