Khơi dậy tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của thanh niên Quân đội

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết và trao Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau 26 lần tổ chức, Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” tiếp tục khẳng định là một trong những hoạt động tiêu biểu, có quy mô, uy tín và sức lan tỏa sâu rộng của tuổi trẻ Quân đội, góp phần phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh tài năng trẻ; thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và đưa kết quả sáng tạo vào thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Giải thưởng lần thứ 26 có 896 công trình của 1.998 tác giả thuộc 42 đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tăng 76 công trình so với lần thứ 25.

Các công trình thuộc 12 chuyên ngành, trải rộng từ công nghệ thông tin, khoa học xã hội và nhân văn quân sự, huấn luyện - giáo dục đào tạo, vũ khí đạn, điện tử-viễn thông-tự động hóa, cơ khí-động lực, hậu cần, y dược quân sự đến nghệ thuật quân sự và các lĩnh vực khoa học, công nghệ chuyên sâu.

Nhiều công trình đã bám sát yêu cầu thực tiễn, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo…

Nhiều cơ quan, đơn vị đã có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ trẻ nghiên cứu, sáng tạo; đồng thời thúc đẩy đưa kết quả công trình vào ứng dụng thực tiễn, tiêu biểu như Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Bộ Tư lệnh 86, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân, Học viện Quân y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108...

Qua đó góp phần tạo nên những hệ sinh thái sáng tạo trẻ, trong đó nghiên cứu khoa học gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển của đơn vị.

Kết quả, Hội đồng Giải thưởng đã xét chọn 473 công trình đạt giải, chiếm 52,79% số công trình tham gia, tăng 2,31% so với Giải thưởng lần thứ 25, gồm 12 giải Nhất, 88 giải Nhì, 176 giải Ba và 197 giải Khuyến khích.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 17 tập thể có thành tích tiêu biểu và 32 tác giả có công trình đạt giải Nhất. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã chứng nhận 473 công trình đoạt giải. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả có công trình đoạt giải Nhất.

Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm công nghệ quốc phòng của các đơn vị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích xuất sắc trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ ấn tượng với một số công trình tiêu biểu như: công trình "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khối CO-96VN thay thế khối CO-96 của máy trả lời không lưu trên máy bay Su-30МК2" của nhóm tác giả thuộc Viện Kỹ thuật, Quân chủng Phòng không - Không quân; công trình "Mô hình AI đa phương thức phát hiện giả mạo khuôn mặt của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; công trình "Xây dựng và triển khai mô hình can thiệp dược lâm sàng trong dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho bệnh nhân ngoại khoa không chỉnh hình" của nhóm tác giả thuộc Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108...

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng khi nhiều cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện, tạo cơ chế riêng để động viên, khuyến khích sỹ quan trẻ, cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực nghiên cứu sáng tạo; lan tỏa, phát triển phong trào “Sáng tạo trẻ” và tạo điều kiện thuận lợi để các sản phẩm nghiên cứu sáng tạo của thanh niên nói chung, các công trình tham dự Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo nói riêng được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy, tổ chức đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị tiếp tục tạo lập môi trường nghiên cứu sáng tạo cho thanh niên, tạo môi trường tốt nhất để thanh niên có điều kiện nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đó là các điều kiện về cơ sở vật chất; về cơ chế, chính sách, biểu dương, khen thưởng; về tạo dựng và đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo để thanh niên có điều kiện tham gia và hăng hái tham gia.

Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu cần khơi dậy tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của thanh niên. Với lợi thế về độ tuổi, về đào tạo, lợi thế tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, lợi thế về tính linh hoạt, sáng tạo, thanh niên Quân đội phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đồng chí Nguyễn Kim Qui, Bí thư Trung ương Đoàn trao Giải Nhất và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo của Trung ương Đoàn cho các tác giả 12 công trình đạt giải Nhất. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

"Có thể khẳng định Tiềm năng nghiên cứu sáng tạo của con người nói chung, của thanh niên nói riêng là vô tận, chỉ có điều chúng ta khơi dậy nó như thế nào và phát huy tiềm năng ấy mạnh mẽ đến mức nào. Tôi mong sự đam mê, tính sáng tạo, lòng quyết tâm nghiên cứu khoa học luôn sục sôi, luôn sáng mãi, luôn chảy mãi trong lòng mỗi chúng ta," Đại tướng Phan Văn Giang nói.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tăng cường ứng dụng sản phẩm nghiên cứu sáng tạo của thanh niên; tích cực tạo điều kiện cho thanh niên Quân đội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nghiên cứu sáng tạo trong nước và quốc tế; đánh giá khách quan, công tâm, chính xác công trình nghiên cứu sáng tạo của thanh niên.

Kỳ vọng thanh niên Quân đội sẽ làm chủ khoa học công nghệ, đam mê đổi mới sáng tạo, vươn tới đỉnh cao tri thức, để mọi hoài bão, ước mơ sẽ trở thành hiện thực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng sâu sắc tuổi trẻ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân./.

Trao Giải thưởng "Tình nguyện quốc gia" và "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc Từ khi khởi xướng (năm 2011) đến nay, Giải thưởng “Tình nguyện quốc gia” đã tôn vinh gần 300 tập thể, cá nhân tiêu biểu, ghi nhận đóng góp bền bỉ của tình nguyện viên trong nước và quốc tế.