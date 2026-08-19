Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Còn nhiều tồn tại

Thanh tra Chính phủ xác định, trong tổng số 277 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành sắp xếp, xử lý 21 cơ sở theo Nghị định số 03/2025 trong thời gian từ ngày 1/3/2025 đến ngày 30/4/2026.

Tuy nhiên, đối với các cơ sở nhà, đất thuộc trường hợp phải sắp xếp theo Nghị định số 03, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý 62 cơ sở.

Đến ngày 30/4/2026, Bộ mới phê duyệt và hoàn thành phương án sắp xếp đối với 21 cơ sở, chiếm 33,8%; còn 39 cơ sở, chiếm 62,9%, chưa hoàn thành sắp xếp. Hai cơ sở còn lại đã được Bộ Tài chính phê duyệt trước ngày 1/3/2025.

Qua kiểm tra hồ sơ 29 cơ sở, đơn vị, Thanh tra Chính phủ ghi nhận một số đơn vị còn chậm trong việc báo cáo, kê khai phục vụ sắp xếp nhà, đất. Cụ thể, có 6 đơn vị chậm nộp báo cáo; 4 đơn vị không báo cáo; 4 đơn vị chậm báo cáo theo yêu cầu. Đến hạn báo cáo ngày 20/5/2025, Học viện Quản lý giáo dục vẫn chậm nộp báo cáo, trong khi Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương không nộp báo cáo, vi phạm quy định.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chậm, muộn và không báo cáo rà soát, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất theo quy định.

Bên cạnh đó, 7 đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước khi được điều chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện kiểm kê, phân loại, lập đầy đủ hồ sơ đối với tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng.

Qua kiểm tra hồ sơ 29 cơ sở, Thanh tra Chính phủ xác định 2 cơ sở nhà, đất có một phần diện tích trong tổng diện tích của cơ sở đang được sử dụng không đúng phương án được phê duyệt hoặc có tranh chấp, lấn chiếm, với tổng diện tích đất 10.452m².

Cơ sở thứ nhất tại số 15 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp tại Văn bản số 2071 ngày 16/2/2011, theo đó diện tích 2.804,2m2 được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, nhà trường đã giữ lại 452m2 để sử dụng làm bãi đỗ xe đưa đón cán bộ, công chức, viên chức của trường từ trung tâm thành phố đến cơ sở 2 tại tỉnh Bình Dương. Thanh tra Chính phủ xác định phần diện tích này đang được sử dụng không đúng mục đích được phê duyệt.

Cơ sở thứ hai tại số 450 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Trường Đại học Giao thông vận tải - Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở có diện tích 10.000m2 và đã được Bộ Tài chính phê duyệt phương án chuyển giao sang Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng theo quy hoạch chung.

Kết luận thanh tra xác định cả hai cơ sở này chưa hoàn thành việc thực hiện phương án, chưa điều chuyển, chuyển giao sang Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý; do đó có khả năng xử lý để khơi thông nguồn lực, tránh lãng phí.

Thanh tra Chính phủ cũng kiểm tra 21 cơ sở đã có phương án sắp xếp được phê duyệt và phát hiện 7 cơ sở còn tồn tại, hạn chế, vi phạm.

Trường Đại học Giao thông vận tải cho thuê đất khi chưa được phê duyệt

Theo kết luận thanh tra, tính đến ngày 30/4/2026, còn 16/29 cơ sở nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được kiểm tra chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong số này có hai cơ sở tại số 190 Võ Văn Ngân và đường số 11, phường Long Bình, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh. Tại thời điểm kiểm tra, nhà trường chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chậm hoàn thành việc đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất theo quy định.

Tại cơ sở số 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, việc thực hiện phương án di dời 16 hộ gia đình đang sinh sống tại nhà số 9 Nguyễn Bỉnh Khiêm với tổng diện tích 696,9m2 kéo dài từ năm 1981 đến nay vẫn chưa hoàn thành. Nhà trường cũng chưa có phương án xử lý dứt điểm tranh chấp đất đai trong khuôn viên.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra vấn đề trong việc quản lý, sử dụng, khai thác nhà, đất. Qua kiểm tra thực địa 4 cơ sở có hoạt động cho thuê của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải và Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy, các trường đã lập Đề án cho thuê nhưng trình tự, thủ tục lập, phê duyệt còn sai sót; có hạng mục nhà, đất được đưa vào Đề án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cụ thể.

Đáng chú ý, Trường Đại học Giao thông vận tải cho Trung tâm Đăng kiểm 29-03V thuê hạng mục nhà xưởng có diện tích đất 1.724,2m2, diện tích xưởng 500m2 tại số 3 đường Cầu Giấy, phường Láng, Hà Nội, từ năm 2019 đến tháng 7/2025 khi chưa được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt Đề án.

Thanh tra Chính phủ xác định hành vi này vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; đồng thời cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo thiếu kiểm tra, giám sát đối với trường.

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý để có phương án sắp xếp, xử lý dứt điểm; hoàn thành việc sắp xếp, xử lý và đưa các cơ sở vào khai thác, sử dụng, tránh lãng phí. Bộ cũng được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các đơn vị sử dụng nhà, đất cho thuê không đúng quy định.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu khẩn trương tổ chức sắp xếp, xử lý đối với 39 cơ sở nhà, đất thuộc trường hợp phải sắp xếp theo Nghị định số 03/2025.



Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất đúng quy định, bảo đảm hoàn thành việc sắp xếp đối với các cơ sở còn tồn đọng./.

Kết luận thanh tra cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại Bộ Công Thương Sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, từ ngày 1/3/2025-30/4/2026, Bộ Công Thương còn 139 cơ sở nhà, đất; trong đó 8 cơ sở được Bộ báo cáo thuộc diện dôi dư, đang xây dựng phương án sắp xếp, xử lý.

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