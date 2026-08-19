Ngăn chặn các tour leo núi và khám phá rừng trái phép ở núi Bà Đen

Ngày 19/8, Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đã phát đi văn bản khuyến cáo các tổ chức, cá nhân không tự ý tổ chức các dịch vụ du lịch, kinh doanh trong phạm vi rừng khi chưa được sự cho phép của chủ rừng.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen cho biết, gần đây, tại núi Bà Đen xảy ra tình trạng một số tổ chức, cá nhân tự ý quảng bá, nhận đăng ký, dẫn đoàn thực hiện các hoạt động leo núi, khám phá rừng, cắm trại có thu phí thuộc phạm vi, tuyến tham quan chưa được phép.

Bà Trần Thị Thu Hằng nhấn mạnh, việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và đặc biệt gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý khẳng định đơn vị không tổ chức, không liên kết hay phối hợp với bất kỳ bên nào để cung cấp dịch vụ trekking, cắm trại trái phép. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 06/5/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Cụ thể, hành vi tổ chức tham quan, du lịch trong rừng khi chưa được phép của chủ rừng sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng (Điểm a, Khoản 1, Điều 11); hành vi tự ý kinh doanh dịch vụ du lịch trong rừng sẽ bị phạt từ 6 đến 10 triệu đồng (Điểm a, Khoản 2, Điều 11).

Được mệnh danh là "nóc nhà" của vùng Nam Bộ với độ cao 986m, núi Bà Đen là thắng cảnh nổi tiếng, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm nhờ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và không gian văn hóa tâm linh độc đáo.

Hiện nay, hệ thống cáp treo hiện đại cùng hạ tầng, cảnh quan đã được đầu tư đồng bộ, giúp du khách dễ dàng di chuyển lên đỉnh núi thưởng ngoạn trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên một cách an toàn và thuận tiện.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, ước thực hiện 8 tháng đầu năm 2026, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 6,38 triệu lượt (tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 63,8% kế hoạch); trong đó đón khoảng 125.000 lượt khách quốc tế.

Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.600 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ và hoàn thành 70% kế hoạch năm./.

Du khách tấp nập đến núi Bà Đen xem triển lãm gốm tâm linh lớn chưa từng có Với 414 tác phẩm gốm Phật, “Kinh gốm – thanh âm thế gian” dự kiến sẽ đón nhận kỷ lục “Triển lãm nghệ thuật sắp đặt tượng gốm tâm linh trên đỉnh núi có quy mô lớn nhất Việt Nam” vào ngày 29/8/2026.

​