Cảnh báo hành vi lan truyền giả mạo văn bản về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Liên quan đến văn bản kèm theo phụ lục việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Thành phố Hồ Chí Minh đang lan truyền trên không gian mạng, chiều 19/8, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 3927-CV/ĐU ngày 10/8/2026 về việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Thành phố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố đã truyền đạt ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường tại Công văn số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026.

Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành; căn cứ các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội, không gây xáo trộn; tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho chủ trương, hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Tuy nhiên, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, có tính chất giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Văn bản do Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành không kèm theo phụ lục đính kèm như trên mạng xã hội lan truyền.

Các cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác và không lan truyền với những thông tin chưa đúng, không phải do cơ quan Nhà nước ban hành, gây hoang mang trong dư luận./.

Huế: Văn bản về công tác nhân sự lan truyền trên mạng xã hội là giả mạo Công an thành phố Huế đang điều tra xác minh hình ảnh văn bản giả mạo “Quyết định số 252-QĐNS/TW về việc chuẩn y chức vụ nhân sự” được cắt ghép, tạo dựng bằng công nghệ.