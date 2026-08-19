Triển lãm “Mùa Thu độc lập-Khát vọng hùng cường”-"Tự hào truyền thống-Vững bước tiên phong”

Ngày 19/8, tại Nhà Trưng bày triển lãm thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Công an thành phố đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu và trưng bày công cụ hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với chủ đề: “Mùa Thu độc lập-Khát vọng hùng cường” - “Tự hào truyền thống-Vững bước tiên phong.”

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026); kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2026) và 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026).

Với chủ đề “Mùa Thu độc lập-Khát vọng hùng cường” và “Tự hào truyền thống-Vững bước tiên phong,” triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử và những thành quả to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề năm 2026 của thành phố Hải Phòng “Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá,” góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Triển lãm tạo nên không gian kết nối giữa lịch sử-truyền thống-hiện tại và khát vọng phát triển, từ đó, giúp công chúng có cái nhìn xuyên suốt từ những dấu mốc lịch sử trọng đại của dân tộc đến những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, điểm nhấn của triển lãm là sự kết hợp giữa hệ thống ảnh, tư liệu lịch sử với các nội dung trưng bày trực quan về lực lượng Công an thành phố; công nghệ Camera giao thông Trí tuệ Nhân tạo và các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ở phần 1 “Mùa Thu độc lập-Khát vọng hùng cường,” triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 150 hình ảnh, tư liệu quý cùng các bản trích, thống kê tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng vô cùng tráng lệ của dân tộc; đồng thời phản ánh những thành tựu bứt phá về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước và của thành phố Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới.

Ở phần 2 “Tự hào truyền thống-Vững bước tiên phong,” triển lãm giới thiệu 45 tác phẩm ảnh nghệ thuật-tư liệu khổ lớn in trên chất liệu Lami hiện đại cùng những thước phim tư liệu "Công an Hải Phòng-Sáng mãi trang sử Anh hùng" và không gian trải nghiệm thực tế công nghệ Camera giao thông AI, các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hiện đại về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... Qua đó, khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại của lực lượng Công an Hải Phòng trong tổ chức và thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Triển lãm được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm. Theo đó, tại Nhà Triển lãm-Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm (địa chỉ Số 1 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng), triển lãm được tổ chức thành hai đợt: Đợt 1 từ ngày 19/8/2026 đến ngày 23/8/2026; đợt 2 từ ngày 28/8/2026 đến ngày 4/9/2026.

Tại Trung tâm văn hóa xứ Đông (đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng), triển lãm và trưng bày diễn ra từ ngày 19/8/2026 đến hết ngày 3/9/2026./.

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