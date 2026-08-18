Sáng tác mới của Hoàng Quyên lấy tình mẫu tử để tôn vinh tình yêu Tổ quốc

Tối 18/8, ca sỹ Hoàng Quyên ra mắt video ca nhạc “Chung nhịp hòa ca” mang âm hưởng lời ru hào hùng và da diết, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước.

Sáng tác mới của Hoàng Quyên vẫn chất chứa sự suy ngẫm, nhưng cuộn trào và bay bổng hơn khi lấy tình yêu con người, tình mẫu tử thiêng liêng làm điểm tựa để chắp cánh và tôn vinh tình yêu quê hương, đất nước.

Những nốt nhạc đầu tiên của bài hát cất lên đã mở ra cảm thức mênh mang tự hào. Giai điệu ngân nga “à ời a ơi” từ dàn hợp xướng thiếu nhi lay động trái tim của bất kỳ người Việt Nam nào.

Âm nhạc đi từ những nhịp điệu đưa nôi êm đềm, dần dần mở rộng biên độ, biến thành một khúc ca khoáng đạt, mạnh mẽ. Tình yêu bản năng của người Mẹ hoà vào dòng chảy lớn lao là tình yêu Tổ quốc. Xúc động hơn nữa bởi đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Quyên “chung nhịp hòa ca” cùng con gái Luna bé bỏng gửi gắm mạch nguồn tình yêu cùng “vầng dương” của cuộc đời mình.

Hoàng Quyên xúc động khi nghe con gái hát lên những câu hát, giai điệu mà mình viết. (Ảnh: NVCC)

Với Hoàng Quyên, Tổ quốc không phải là một khái niệm trừu tượng, mà được định hình cụ thể là “nơi người với ta,” hay hình ảnh của hoà bình với những đường phố rợp cờ hoa, những em nhỏ dưới ánh nắng Ba Đình với những đoá hoa cùng lá quốc kỳ tươi thắm trong những dịp đón tiếp các Nguyên thủ quốc gia từ khắp nơi trên thế giới.

Biểu tượng “cờ hoa” thiêng liêng khắc sâu rằng tự hào dân tộc là tài sản tinh thần vô giá. Nơi tình yêu con người, tình mẫu tử là căn cốt của tình yêu vô điều kiện, một điểm tựa vĩnh hằng, nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc cho muôn đời sau.

Trong âm hưởng lời ru, sáng tác mới của Hoàng Quyên trở nên linh thiêng nhờ biên độ giai điệu rộng dài, bay bổng, ca từ giàu tính biểu tượng, được hoà âm sang trọng, giàu tính khí nhạc và ca xướng.

Cảm xúc tự hào, ngợi ca quê hương đất nước vì thế hào hùng và thao thiết, nhưng gần gũi, bình dị, đi vào tâm khảm, đưa người nghe trở về với nguồn cội của lòng yêu nước nhờ tình yêu gia đình, tình mẫu tử và lòng trắc ẩn giữa con người với con người.

Nói về sáng tác mới, Hoàng Quyên chia sẻ: “Quyên may mắn được sinh ra khi đất nước đã hoà bình, tôi được đi khắp nơi biểu diễn, biết đến năm châu, thế giới, để ngắm nhìn, để học hỏi và yêu thương nhiều hơn. Và từ mạch nguồn như vậy ca khúc 'Chung nhịp hòa ca' ra đời."

Hoàng Quyên thổ lộ điều đặc biệt nhất trong bản thu âm này là cô được hát cùng con gái Luna.

"Với bài hát mới này, tôi hạnh phúc khi được chia sẻ với con về âm nhạc, chia sẻ với con về tình yêu và những vẻ đẹp của đời sống qua những giai điệu, những bản tình ca," nữ ca sỹ chia sẻ./.

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