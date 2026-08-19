'Đội bóng nữ làng Xuân': Bộ phim hài hước, truyền thông điệp giản dị về nữ quyền

Trong tháng Chín, bộ phim “Đội bóng nữ làng Xuân” sẽ lên sóng VTV3, kể câu chuyện về nữ quyền theo một cách gần gũi, vui vẻ và đời thường.

Bộ phim kết hợp bóng đá nữ với đời sống làng quê, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. Những buổi tập vụng về, những chiến thuật “không giống ai,” những trận đấu có lúc hỗn loạn chính là nơi các nhân vật dần bộc lộ những góc khuất, khát vọng và sức mạnh của mình.

Câu chuyện phim xoay quanh Minh, cô gái 19 tuổi tin rằng mình có năng khiếu bóng đá và chỉ còn thiếu một cơ hội để bước vào sân chơi chuyên nghiệp. Bất chấp sự phản đối của ông Khiêm - người cha nguyên tắc, Minh quyết định thành lập đội bóng nữ làng Xuân để tham dự giải.

May mắn, trong hành trình “chống lại tất cả,” Mình luôn có Linh và Bá, hai người bạn thân từ nhỏ luôn đồng hành. Tình bạn của bộ ba tạo nên một màu sắc trẻ trung, hài hước cho bộ phim.

Bộ phim kết hợp bóng đá nữ với đời sống làng quê, tạo nên nhiều tình huống vừa hài hước vừa giàu cảm xúc. (Ảnh: VTV)

Sau những kế hoạch, lời mời gọi, thuyết phục của Minh thì Đội bóng nữ làng Xuân đã tập hợp được các chị em. Bảy người phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, một áp lực, một nỗi niềm riêng cùng nhau tập luyện và thi đấu. Họ không chỉ học cách chơi bóng mà còn học cách đối diện với những vấn đề trong cuộc sống.

“Đội bóng nữ làng Xuân” có sự góp mặt của nhiều gương mặt vừa lạ vừa quen. Sau vai Mỹ Vân si tình - con ông trùm trong “Cách em 1 milimet,” Thảo My tiếp tục được đạo diễn Trần Trọng Khôi tin tưởng giao vai Minh - cô gái trẻ bướng bỉnh, đầy năng lượng và luôn tin mình có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

(Ảnh: VTV)

Diễn viên trẻ Hoài Vũ hoá thân vào vai Bá hiền lành, khác biệt hẳn với Cương trong “Phía bên kia thành phố.” Diễn viên Ngọc Mai đảm nhận vai Linh cong cớn, hay dỗi, tạo nên bộ ba đầy năng lượng. Hoá thân vào vai các nữ cầu thủ có độ tuổi trải dài từ U30-U50 là sáu “chị đẹp”: Thanh Hương, Diễm Hương, Hồ Liên, Đan Lê, Tuyết Trinh, Thụy Hoà.

“Ông bố quốc dân” Nghệ sỹ Nhân dân Trung Anh hóa thân vào vai ông Khiêm - một người cha nguyên tắc nhưng ẩn sau đó là nhiều yêu thương và những khoảng cách thế hệ đáng để suy ngẫm.

Bộ phim “Đội bóng nữ làng Xuân” sẽ lên sóng lúc 20h các ngày thứ Năm, Sáu hàng tuần trên VTV3 bắt đầu từ tháng Chín./.

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