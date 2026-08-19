Miss Cosmo 2026: 23 ngày để thế giới "sống cùng Việt Nam"

Hơn 90 quốc gia, vùng lãnh thổ sẽ đưa sắc đẹp và câu chuyện riêng đến Việt Nam trong 23 ngày, đồng thời biến mỗi điểm dừng thành một trải nghiệm văn hóa, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến Việt Nam.

Hơn 90 người đẹp Miss Cosmo 2026 từ khắp thế giới sẽ đến Việt Nam vào cuối năm nay, nhưng hành trình của họ không dừng lại ở một sân khấu hay một thành phố. Trong 23 ngày, các nhan sắc sẽ đi qua nhiều vùng đất, trải nghiệm văn hóa, lễ hội, thời trang, ẩm thực và cảnh quan trước khi hội tụ tại Nha Trang cho đêm chung kết.

Đó là cách ban tổ chức muốn kể một câu chuyện khác về Việt Nam: không chỉ là nơi đăng cai một cuộc thi sắc đẹp quốc tế, mà trở thành một phần của cuộc thi, nơi mỗi điểm đến được đưa vào trải nghiệm của các đại diện và sau đó tiếp tục lan tỏa qua những câu chuyện họ mang về.

Miss Cosmo 2026 vừa chính thức khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Vietnam – Festination” (Việt Nam - Đất nước vạn hội). Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 25/12/2026-16/1/2027; đêm chung kết ngày 16/1/2027 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

23 ngày trải nghiệm Việt Nam

Đại diện ban tổ chức chia sẻ,“Festination” là cách chơi chữ kết hợp giữa Festival (lễ hội), Destination (điểm đến) và Nation (quốc gia). Với cách gọi này, giá trị của chủ đề được cụ thể hóa bằng một hành trình xuyên Việt, trong đó các đại diện quốc tế được đặt vào những không gian văn hóa và điểm đến khác nhau của Việt Nam.

CEO Miss Cosmo, Trưởng ban tổ chức, ông Trần Việt Bảo Hoàng cho hay: “Với Vietnam - Festination, chúng tôi muốn giới thiệu một Việt Nam sống động, nơi mỗi vùng đất, mỗi câu chuyện và mỗi khoảnh khắc đều có thể tạo nên trải nghiệm đáng nhớ.” Theo ông, các đại diện không chỉ đến Việt Nam để tham gia cuộc thi mà còn để thực sự sống trong văn hóa, con người và tinh thần lễ hội của đất nước.

CEO Miss Cosmo, Trưởng ban tổ chức, ông Trần Việt Bảo Hoàng cùng các nhan sắc đã thành công từ mùa giải trước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Vì thế, thông điệp “Đừng chỉ đến Việt Nam. Hãy sống cùng Việt Nam” không chỉ là khẩu hiệu của mùa giải, mà được đặt vào chính cách Miss Cosmo thiết kế hành trình năm nay.

Nếu hai mùa đầu tiên lần lượt xây dựng hình ảnh “Vivid Vietnam” và “Rising Dragon,” mùa giải 2026 được ban tổ chức chọn đặt du lịch, văn hóa và lễ hội vào trung tâm hành trình. Theo đó, hơn 90 người đẹp sẽ di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh qua Tây Ninh, Cà Mau, Cà Ná - Khánh Hòa, Lâm Đồng và kết thúc tại Nha Trang.

Một trong những điểm nhấn của hành trình là Best of Vietnam Áo dài Show với chủ đề “Festination: Around the World Through Festivals,” câu chuyện kể về những lễ hội đặc sắc trên thế giới bằng ngôn ngữ áo dài Việt Nam.

Cách thiết kế này giúp chính hành trình trở thành một sản phẩm truyền thông về Việt Nam. Mỗi địa phương không chỉ cung cấp bối cảnh cho một hoạt động của cuộc thi, mà có cơ hội trở thành một câu chuyện độc lập về cảnh quan, ẩm thực, lễ hội, con người, nghề truyền thống và đời sống đương đại.

Hình ảnh Việt Nam vì thế không xuất hiện trong vài giờ của đêm chung kết, mà được tích lũy qua 23 ngày trải nghiệm. Mỗi người đẹp cũng có thể trở thành một “đại sứ kể chuyện” khi chia sẻ hành trình, hình ảnh và cảm nhận với cộng đồng khán giả tại quốc gia họ đại diện.

Đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist trình diễn trên sân khấu khởi động mùa giải Miss Cosmo 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Có thể thấy, ban tổ chức đã làm được một việc, thay vì đưa thế giới đến một sân khấu Việt Nam, Miss Cosmo đang thử làm điều ngược lại: đưa thế giới đi qua Việt Nam.

Đương kim Miss Cosmo Yolina Lindquist chia sẻ: “Tôi từng đến đây với tư cách một thí sinh, nhưng sau cuộc thi, Việt Nam dần trở thành một phần rất đặc biệt trong hành trình của tôi.” Với mùa giải mới, cô kỳ vọng các đại diện không chỉ nhìn thấy mà thực sự được sống trong những trải nghiệm của đất nước Việt Nam: “Tôi tin rằng khi rời Việt Nam, mỗi cô gái sẽ mang theo nhiều hơn một hành trình thi đấu. Họ sẽ mang theo một phần câu chuyện về đất nước này.”

Những câu chuyện đẹp ngoài sân khấu

Việc Khánh Hòa tiếp tục đăng cai các hoạt động quan trọng của Miss Cosmo 2026 cũng cho thấy khả năng kết hợp giữa sự kiện quốc tế và quảng bá điểm đến.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Văn Hoa, cho rằng việc đăng cai Miss Cosmo 2026 cho thấy sức hấp dẫn và năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của địa phương. Ông kỳ vọng hình ảnh vịnh Nha Trang, đảo Trí Nguyên và một Khánh Hòa năng động, hiện đại, giàu bản sắc sẽ được lan tỏa rộng rãi.

Á hậu Cẩm Ly sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Cosmo 2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Một người đẹp Mexico xuất hiện giữa cảnh quan Việt Nam, đại diện Nhật Bản trải nghiệm áo dài hay người đẹp châu Phi thưởng thức món ăn địa phương…, những lát cắt ấy, khi chia sẻ trên các nền tảng số, có thể tạo nên những điểm chạm mà một chiến dịch quảng bá du lịch thuần túy khó đạt được.

Miss Cosmo 2026 cũng mở rộng hệ sinh thái khi lần đầu tiên các đại diện Mister Cosmo quốc tế cùng xuất hiện tại Việt Nam trong một sự kiện chính thức của Cosmo. Cùng với quy mô hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, điều này cho thấy cuộc thi đang hướng tới một hệ sinh thái rộng hơn về giải trí, trải nghiệm và phong cách sống.

Thông tin từ ban tổ chức, về format, nếu số lượng thí sinh vượt 85, cuộc thi sẽ tổ chức vòng chọn sơ bộ để xác định Top 25. Những thay đổi về format cũng gắn với triết lý “Impactful Beauty - Vẻ đẹp nâng tầm ảnh hưởng,” trong đó sắc đẹp được nhìn nhận cùng tư duy, khả năng giao tiếp, sáng tạo, lãnh đạo và tác động tích cực đối với cộng đồng.

Hơn 90 người đẹp đến Việt Nam để tranh vương miện, nhưng những gì họ mang về có thể lớn hơn một kết quả cuộc thi: ký ức về một vùng đất, một món ăn, một lễ hội, một câu chuyện con người. Và đó cũng là cách một điểm đến được nhớ.

Giá trị nổi bật nhất của Miss Cosmo 2026 vì thế có lẽ không nằm ở khoảnh khắc chiếc vương miện được trao tại đảo Trí Nguyên, mà nằm trên hành trình 23 ngày trước đó - khi Việt Nam được nhìn, được trải nghiệm và được kể lại bằng hơn 90 góc nhìn khác nhau của thế giới./.

﻿ ﻿ Hình ảnh công bố chủ đề mùa giải mới và các đại diện Miss Cosmo 2026 tại sự kiện khởi động cuộc thi. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thời trang và cộng đồng là những phần thi quan trọng của mùa giải. Jury Session ngày 13/01/2027 là vòng đánh giá trực tiếp trước khi cuộc thi tiến đến Chung kết ngày 16/01/2027, nơi các đại diện lần lượt cạnh tranh qua các vòng Top 21, Top 10, Top 5 và Top 2 để tìm ra Miss Cosmo 2026. Danh hiệu chính và giải thưởng: Hoa hậu: Giải thưởng bao gồm Bằng chứng nhận danh hiệu, vương miện luân lưu sử dụng trong 1 năm đương nhiệm, 100.000 USD cùng nhiều quà tặng giá trị và dịch vụ cao cấp khác. Á hậu: Giải thưởng bao gồm Bằng chứng nhận danh hiệu, 10.000 USD cùng nhiều quà tặng giá trị và dịch vụ cao cấp khác. Bên cạnh đó, cuộc thi còn có 8 danh hiệu phụ và giải thưởng.