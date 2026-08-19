Miss World 2026: Năm BST, 111 cá tính trên sân khấu thời trang không biên giới

Từ áo yếm, ký ức, ánh sáng trên mặt biển đến những vì sao, năm bộ sưu tập đã cùng dàn thí sinh Miss World đưa văn hóa, thiên nhiên Việt Nam lên một sân khấu thời trang quốc tế bên bờ biển Hải Phòng.

Tối qua (ngày 18/8), 111 thí sinh của cuộc thi Miss World lần thứ 73 cùng xuất hiện trên sân khấu ngoài trời tại Hải Phòng, trong đêm Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) XVI. Không chỉ là phần thi Top Model, chương trình trở thành một “sân khấu kể chuyện” về Việt Nam bằng thời trang, nơi những chất liệu văn hóa, ký ức và cảnh sắc biển có cơ hội cùng “phô diễn” trên sàn diễn.

Với chủ đề “The Green World,” sân khấu được đặt giữa không gian biển, ánh sáng và hệ thống mô hình hành tinh, tạo nên bối cảnh để 111 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ cùng trình diễn năm bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam.

Từ áo yếm đến ánh sáng trên mặt biển

“Yếm thắm lụa đào” của LaSen Vũ lấy cảm hứng từ áo yếm và dải lụa đào - những hình ảnh gắn với vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt mở màn chương trình.

Thay vì tái hiện nguyên trạng trang phục dân gian, nhà tạo mẫu đưa áo yếm vào những phom dáng đương đại, kết hợp lụa, satin, voan, gấm cùng kỹ thuật draping, cắt cúp và đính kết thủ công.

Đặc biệt, nón ba tầm, nón nghệ và các dạng nón truyền thống cũng được đưa vào thiết kế, tạo nên cuộc đối thoại giữa di sản và thời trang hiện đại.

﻿ Nhà tạo mẫu đưa áo yếm vào những phom dáng đương đại, kết hợp lụa, satin, voan, gấm cùng kỹ thuật draping, cắt cúp và đính kết thủ công. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, bảng màu các thiết kế chuyển từ đào phai, hồng sen đến nâu đất và đen sẫm, gợi nhiều sắc thái của người phụ nữ Việt Nam.

Nếu “Yếm thắm lụa đào” tìm về cội nguồn văn hóa, thì “Nhớ” của Eric Moon - Duy Trần lại khai thác một chất liệu vô hình hơn: ký ức. Những đường cắt mềm, phom dáng thanh lịch và các chi tiết thủ công biến cảm xúc thành hình khối, chất liệu và chuyển động trên sàn diễn.

Qua đó, văn hóa Việt không được giới thiệu bằng những biểu tượng cố định mà được kể bằng cảm xúc - cách tiếp cận có khả năng tạo sự đồng cảm với khán giả quốc tế.

Rời những câu chuyện về di sản và ký ức, sân khấu chuyển sang sắc màu của biển với “Thủy quang” của Hà Duy. Lấy cảm hứng từ khoảnh khắc ánh sáng chạm vào mặt nước, bộ sưu tập sử dụng bảng màu từ trắng ngọc trai, xanh băng, xanh mint đến xanh cobalt.

Các lớp vải trong suốt, đường đính kết và họa tiết gợi liên tưởng đến bọt sóng, san hô, rong biển, trong khi kỹ thuật dựng phom, draping và xếp lớp tạo chuyển động cho trang phục.

Đặt trong không gian biển Đồ Sơn, “Thủy quang” tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa thời trang và cảnh quan. Hải Phòng không chỉ là nơi diễn ra chương trình mà trở thành một phần của hình ảnh được truyền tải qua từng khung hình.

Cũng lấy cảm hứng từ biển, “Golden hour” của Khang Trịnh khai thác khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Sắc vàng, cam cháy, nâu hòa cùng voan, lụa và chất liệu xuyên thấu tạo nên hình ảnh người phụ nữ như bước ra từ ánh hoàng hôn.

Sự xuất hiện của nhiều hoa hậu, á hậu trong bộ sưu tập càng làm tăng sức hút cho màn trình diễn, đồng thời tạo thêm những hình ảnh có khả năng lan tỏa trên các nền tảng truyền thông.

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Mỗi người đẹp là một “điểm sáng” của Việt Nam

Khép lại chương trình là “Born to Shine” của Janie Bridal, lấy cảm hứng từ bầu trời đêm và những vì sao. Quan niệm không có hai ngôi sao hoàn toàn giống nhau được chuyển thành thông điệp về vẻ đẹp riêng của mỗi phụ nữ.

20 thiết kế với chất liệu nhẹ, kỹ thuật đính kết thủ công và hiệu ứng phản chiếu ánh sáng tạo nên một không gian như bầu trời sao. Mỗi thiết kế là một điểm sáng, nhưng khi cùng xuất hiện lại tạo thành một tổng thể.

Thông điệp này cũng tạo sự cộng hưởng với tinh thần của Miss World: vẻ đẹp không chỉ nằm ở khả năng nổi bật, mà còn ở câu chuyện, giá trị và bản sắc riêng của mỗi cá nhân.

Với 111 thí sinh cùng xuất hiện, sân khấu vì thế không chỉ là nơi trình diễn thời trang Việt Nam mà còn tạo ra một hình ảnh giàu tính biểu tượng: nhiều cá tính, đa dạng văn hóa cùng hội tụ trên một sân khấu bên bờ biển Việt Nam.

Đây cũng là giá trị quảng bá đáng chú ý của VBFF XVI. Thay vì giới thiệu Việt Nam qua những thông điệp trực tiếp, hình ảnh đất nước được truyền tải qua trang phục, cảnh quan, âm nhạc, ánh sáng và trải nghiệm của chính những đại diện quốc tế.

Một bộ trang phục lấy cảm hứng từ áo yếm có thể mở ra câu chuyện về văn hóa; sắc xanh trên sàn diễn gợi về biển; ánh hoàng hôn Đồ Sơn trở thành phông nền cho thời trang; còn 111 thí sinh là những người trực tiếp mang những hình ảnh ấy trở lại với công chúng ở nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh các điểm đến ngày càng cạnh tranh bằng trải nghiệm và câu chuyện, cách làm này góp phần giúp quảng bá du lịch vượt khỏi mô típ giới thiệu cảnh đẹp thông thường. Qua đó, Việt Nam xuất hiện như một không gian có khả năng kết nối văn hóa, thiên nhiên, thời trang và con người trong cùng một trải nghiệm.

Đêm diễn cũng cho thấy vai trò của ban tổ chức Việt Nam trong việc đưa các hoạt động của Miss World gắn với điểm đến. Hơn 100 thí sinh được tổ chức tập luyện, chia đội hình, thay trang phục và trình diễn trong điều kiện sân khấu ngoài trời, đồng thời bảo đảm yêu cầu về âm thanh, ánh sáng và ghi hình.

﻿ ﻿ Sân khấu được thiết kế đặc biệt cho màn trình diễn thời trang của 111 thí sinh Miss World. (Ảnh: BTC)

Thông tin từ ban tổ chức, sau chặng Hải Phòng, hành trình Miss World lần thứ 73 tiếp tục đến Khánh Hòa với các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch và quảng bá điểm đến trước khi trở lại Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới đêm chung kết ngày 5/9.

Từ áo yếm đến biển xanh, từ ký ức đến những vì sao, VBFF XVI đã đưa nhiều lát cắt đậm bản sắc Việt lên sân khấu. Và khi những hình ảnh ấy được 111 đại diện quốc tế tiếp tục chia sẻ, thời trang không còn chỉ là câu chuyện của một đêm diễn, mà trở thành một cách kể mềm mại, giàu cảm xúc về Việt Nam với thế giới./.

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