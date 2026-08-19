1m48 giữa dàn chân dài, Thư Thor vẫn giành suất vào top 36 The Face 2026

The Face Vietnam 2026 vừa bước vào vòng ghi hình Đối mặt, chặng cuối để các thí sinh giành suất vào ngôi nhà chung cuộc thi. Giữa dàn ứng viên sở hữu lợi thế hình thể, Thư Thor (content creator - nhà sáng tạo nội dung cao 1m48) gây chú ý khi vượt qua vô số “đối thủ chân dài” để góp mặt trong Top 36.

Xuất phát điểm là một dancer, Thư Thor hiện sở hữu 2,5 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Chiều cao 1m48 khiến cô trở thành một trong những thí sinh thấp nhất lịch sử chương trình, đồng thời tạo ra không ít tranh luận ngay từ vòng casting.

Trong khi nhiều ứng viên có lợi thế về chiều cao, hình thể và kinh nghiệm trình diễn, Thư Thor lại không sở hữu những ưu thế thường được đặt lên hàng đầu ở một chương trình như The Face. Khả năng catwalk chưa được đào tạo bài bản cũng từng khiến cô bị đặt câu hỏi về khả năng tiến sâu.

Tuy nhiên, thay vì tìm cách cạnh tranh bằng những lợi thế mình không có, Thư Thor lựa chọn khai thác chính sự khác biệt của mình. Qua từng vòng, cô tập trung vào khả năng tạo dấu ấn, làm mới hình ảnh và thể hiện cá tính trước ống kính.

Tại vòng Đối mặt, Thư Thor tiếp tục xuất hiện với diện mạo khác biệt, cho thấy khả năng biến hóa và kiểm soát màu sắc cá nhân.

Huấn luyện viên Võ Hoàng Yến đánh giá Thư Thỏ: “Nổi bật nhưng không làm người khác khó chịu."(Ảnh: BTC)

Huấn luyện viên Võ Hoàng Yến đánh giá: “Nổi bật nhưng không làm người khác khó chịu. Đây cũng là một trường hợp cho mọi người học hỏi về sự tự tin.”

Trong khi đó, “Host” Đỗ Mạnh Cường nhận xét: “Biết cách làm content, tạo điểm nhấn cho bản thân vì vậy không có lý do gì mà anh không chọn em.” Theo người dẫn dắt chương trình này, dù Thư Thor có thể không phải lựa chọn nổi bật nhất trên sàn runway, cách cô thể hiện bản thân vẫn đủ sức thuyết phục để nhận cơ hội.

Điểm đáng chú ý ở Thư Thor vì thế không nằm ở việc cô vượt qua bất lợi về chiều cao, mà ở cách biến một đặc điểm tưởng như bất lợi thành dấu hiệu nhận diện riêng. Trong một cuộc chơi mà các thí sinh dễ bị mờ nhòa bởi những chuẩn mực về ngoại hình, thì khả năng khiến khán giả nhớ đến mình lại trở thành một lợi thế.

Từ dancer đến content creator với cộng đồng người theo dõi lớn, Thư Thor đã có sẵn khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội. Nhưng tại The Face Vietnam, cô phải chứng minh rằng sức hút ấy có thể chuyển thành năng lực trình diễn và tạo ảnh hưởng trước ống kính.

Việc có mặt trong Top 36 cho thấy sự khác biệt, nếu được kiểm soát bằng sự tự tin và tư duy hình ảnh, Thư hoàn toàn có lợi thế cạnh tranh. Với Thư Thor, 1m48 không còn chỉ là con số về chiều cao, mà trở thành một phần trong câu chuyện nhận diện cá nhân giúp cô không bị hòa lẫn giữa đám đông./.

Dàn huấn luyện viên và "host" Đỗ Mạnh Cường. (Ảnh: BTC)

Lộ diện nhà thiết kế sẽ dẫn dắt The Face Vietnam mùa giải mới Chia sẻ về “đặc sản” drama của The Face Vietnam mùa giải năm nay, nhà thiết kế khẳng định nhiệm vụ của anh không chỉ là đứng ra dung hòa, giải quyết mâu thuẫn giữa thí sinh và huấn luyện viên...