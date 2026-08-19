Bất ngờ về đạo cụ đặc biệt trong bom tấn “The Odyssey”

Một con tàu Viking có niên đại lịch sử cách thời đại của sử thi “Odyssey” khoảng 2.000 năm đã trở thành đạo cụ đặc biệt trong bộ phim bom tấn cùng tên của đạo diễn Christopher Nolan, trong nỗ lực tái hiện chân thực hành trình của người anh hùng Odysseus.



Với hệ thống dây buồm phủ nhựa đường, boong tàu bằng gỗ sồi và 50 mái chèo bằng gỗ vân sam, Draken Harald Hårfagre là bản sao tàu Viking hiện đại lớn nhất thế giới. Con tàu do các nghệ nhân đóng tàu và thủy thủ Na Uy chế tạo, dựa trên những đặc điểm của tàu Viking cổ.



Tuy “The Odyssey” kể câu chuyện thần thoại Hy Lạp diễn ra vào khoảng thế kỷ XII trước Công nguyên, trong khi thời đại Viking chỉ bắt đầu khoảng 8 thế kỷ sau Công nguyên, nhưng Christopher Nolan vẫn lựa chọn Draken Harald Hårfagre thay vì tạo dựng con tàu bằng kỹ xảo máy tính.



Đạo diễn Nolan cho biết ông tìm thấy ở con tàu này hình dáng và hệ thống buồm phù hợp với những gì cần thiết để tái hiện một con tàu thời kỳ Đồ đồng.

Để phục vụ bộ phim, phần đầu rồng đặc trưng ở mũi tàu Viking đã được tháo bỏ trước khi con tàu tham gia ghi hình tại các vùng biển của Hy Lạp, Italy và Scotland.



Không chỉ sử dụng con tàu thật, Nolan còn đưa chính thủy thủ đoàn của Draken vào quá trình quay phim.

Những thủy thủ giàu kinh nghiệm được mặc trang phục của nhân vật và phối hợp với các diễn viên để thực hiện các thao tác kéo buồm, vận hành dây chằng buộc và chèo thuyền.



Trong nhiều tháng, thủy thủ đoàn đã làm việc cùng nam diễn viên Matt Damon, người thủ vai Odysseus, và các diễn viên chuyên nghiệp khác.

Thuyền trưởng Bjorn Ahlander nhớ lại rằng Damon và các diễn viên đều phải làm việc trong thời tiết lạnh và đôi khi biển động, nhưng hầu như không phàn nàn.



Theo Emanuel Persson - Giám đốc các chuyến thám hiểm của Draken, việc sử dụng tàu thật, thủy thủ thật và quay trên biển thật giúp nhiều cảnh phim trở nên khác biệt so với việc sử dụng kỹ xảo.

Ông cho rằng khán giả có thể cảm nhận được sự chân thực của những vật liệu và sản phẩm thủ công trên con tàu, thay vì cảm giác về một hình ảnh được tạo dựng hoàn toàn bằng kỹ thuật số.



Việc điều khiển con tàu cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hàng chục, thậm chí khoảng 100 người chèo. Theo thủy thủ Trammell Hudson, những mái chèo dài có thể va vào và vướng nhau nếu các tay chèo không giữ đúng nhịp.

Ông từng bị hất tung lên không trung khoảng 1,5 mét cùng người chèo bên cạnh khi mái chèo của họ đập trực diện vào một con sóng.



“The Odyssey” dựa trên sử thi của nhà thơ Hy Lạp Homer, kể về hành trình đầy hiểm nguy của Odysseus trở về quê hương Ithaca sau cuộc Chiến tranh thành Troy.

Việc Christopher Nolan sử dụng tàu thật, thủy thủ thật và bối cảnh biển thật tiếp tục thể hiện xu hướng ưu tiên các yếu tố thực tế trong quá trình sản xuất của đạo diễn, nhằm mang lại cảm giác chân thực cho những cảnh quay quy mô lớn./.

Du lịch Hy Lạp hưởng lợi từ sức hút của “The Odyssey” Khi “The Odyssey” tiếp tục được trình chiếu tại nhiều thị trường trên thế giới sẽ có nhiều du khách quốc tế có thể nảy sinh mong muốn tìm đến Ithaca để khám phá vùng đất gắn với nhân vật huyền thoại.

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