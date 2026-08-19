Gia Lai sắp tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026

Festival quốc tế cồng chiêng Gia Lai năm 2026 là một trong những hoạt động chính của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, hướng tới tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa giá trị Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026. Đây là lần đầu tiên Gia Lai tổ chức Festival quốc tế cồng chiêng với quy mô quốc gia và khu vực, dự kiến diễn ra tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận.

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 30/10 đến 8/11, quy tụ khoảng 45 đoàn nghệ nhân trong nước và quốc tế.

Festival được tổ chức nhân kỷ niệm 21 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.”

Theo kế hoạch, sự kiện dự kiến có khoảng 45 đoàn nghệ nhân cồng chiêng tham gia, trong đó có 22 đoàn của Gia Lai, các đoàn đến từ khoảng 10 tỉnh, thành phố trong nước có sử dụng cồng chiêng và một số đoàn nghệ nhân quốc tế đến từ các quốc gia châu Á.

Trong những ngày diễn ra Festival, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch sẽ được tổ chức, tạo không gian để nghệ nhân, cộng đồng các dân tộc và du khách cùng gặp gỡ, giao lưu.

Tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, các nghệ nhân sẽ tham gia giao lưu, trình diễn âm nhạc, nhạc cụ truyền thống của các dân tộc; phục dựng lễ Mừng nhà rông mới của người Jrai. Cùng với đó là phiên chợ giới thiệu sản phẩm địa phương và triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai.”

Một trong những hoạt động được chờ đợi là Lễ hội đường phố diễn ra ngày 6/11 trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú. Các đoàn nghệ nhân sẽ trình diễn trong trang phục truyền thống, mang âm thanh cồng chiêng và sắc màu văn hóa của các dân tộc đến gần hơn với người dân, du khách.

Không gian văn hóa truyền thống cũng được mở rộng tại Bảo tàng Pleiku và Quảng trường Đại Đoàn Kết với các chương trình giao lưu, trình diễn văn hóa của các dân tộc. Festival đồng thời giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và đặc sản cà phê Gia Lai.

Đêm hội cồng chiêng quốc tế là điểm nhấn

Quang cảnh Lễ hội Văn hoá cồng chiêng tại Gia Lai. (Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai)

Điểm nhấn của Festival là chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng quốc tế,” dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 7/11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku.

Chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân cồng chiêng trong nước và quốc tế, cùng đại diện các cơ quan Trung ương, địa phương, đại diện UNESCO tại Việt Nam và cơ quan ngoại giao của các quốc gia có đoàn nghệ nhân tham dự.

Theo kế hoạch, tại chương trình này, Ban tổ chức cũng dự kiến trao quyết định công nhận bảo vật quốc gia đối với Bộ cồng chiêng Kơ Đơ và Sưu tập đồ thờ bằng vàng tại tháp Chăm An Phú.

Với quy mô được chuẩn bị, “Đêm hội cồng chiêng quốc tế” không chỉ là chương trình nghệ thuật mà còn được kỳ vọng trở thành nơi hội tụ, lan tỏa những giá trị đặc sắc của văn hóa Tây Nguyên, trong đó nghệ nhân và cộng đồng chính là những chủ thể gìn giữ, trao truyền di sản.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch

Cồng chiêng Tây Nguyên hiện không chỉ là nét văn hóa độc đáo mà còn trở thành sản phẩm du lịch thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Festival quốc tế cồng chiêng Gia Lai năm 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, vì vậy các hoạt động không chỉ tập trung vào cồng chiêng mà còn hướng tới giới thiệu cảnh quan, văn hóa, con người và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Trong đó, hình ảnh hoa dã quỳ gắn với núi lửa Chư Đang Ya tiếp tục được giới thiệu như một điểm nhấn du lịch của Gia Lai. Các sản phẩm OCOP, nông nghiệp đặc trưng và cà phê Gia Lai cũng được đưa vào chuỗi hoạt động của Festival, tạo thêm cơ hội kết nối văn hóa với du lịch, thương mại và dịch vụ.

Thông qua Festival, Gia Lai hướng tới tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa tại các cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời mở rộng cơ hội để các nghệ nhân trong nước và quốc tế giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Việc tổ chức Festival cũng được đặt trong yêu cầu bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Các hoạt động được định hướng thống nhất về nội dung, không gian và hình thức thể hiện, trong đó đề cao bản sắc văn hóa truyền thống và vai trò chủ thể của cộng đồng.

Từ những âm thanh cồng chiêng vang lên giữa buôn làng đến những không gian văn hóa giữa phố phường Pleiku, Festival quốc tế cồng chiêng năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm hẹn văn hóa đặc biệt trong Năm Du lịch quốc gia, đưa những giá trị của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế./.

Thế hệ trẻ Gia Lai chung tay tiếp nối mạch nguồn cồng chiêng Tây Nguyên Từ các câu lạc bộ cồng chiêng ở buôn làng đến sân khấu cộng đồng, thanh niên Gia Lai đang trở thành lực lượng nòng cốt trong việc thực hành, trao truyền và làm sống động di sản cồng chiêng Tây Nguyên.