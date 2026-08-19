Triển lãm hội họa Việt Nam - Thái Lan: Cầu nối văn hóa cho 50 năm quan hệ ngoại giao

Triển lãm hội họa Việt Nam - Thái Lan chính thức được khai mạc ngày 18/8 tại Bảo tàng nghệ thuật thuộc Đại học Khon Kaen, vùng Đông Bắc Thái Lan. Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen phối hợp với Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Đại học Khon Kaen tổ chức.

Triển lãm trưng bày hơn 100 tác phẩm của các họa sĩ đến từ hai nước. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Sự kiện cũng là dịp để giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người của cả hai quốc gia đến gần hơn với công chúng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm Hội hoạ Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tham dự buổi lễ có Phó Thống đốc tỉnh Khon Kaen, Hiệu trưởng cùng đông đảo giảng viên, sinh viên Đại học Khon Kaen; tập thể cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam; đại diện Tổng Lãnh sự quán Lào; cùng 50 họa sĩ Việt Nam và Thái Lan, cùng đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, 50 năm quan hệ ngoại giao là một dấu mốc lịch sử quan trọng, được vun đắp bởi nghĩa tình giữa hai dân tộc và tình cảm chân thành của cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Ông khẳng định văn hóa luôn là cây cầu đặc biệt, giúp kết nối con người và lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, hữu nghị. Triển lãm chính là minh chứng sinh động cho sức kết nối mạnh mẽ của văn hóa.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu khai mạc Triển lãm hội họa chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Điểm đặc biệt của triển lãm là nhiều tác phẩm được sáng tác ngay trong quá trình giao lưu giữa các họa sĩ hai nước, ghi lại những kỷ niệm và cảm xúc về tình bạn, hành trình khám phá cảnh sắc và con người Thái Lan. Những tác phẩm ấy được ví như những "cuộc đối thoại không cần phiên dịch", dùng màu sắc và đường nét để kể câu chuyện hữu nghị giữa hai quốc gia.

Triển lãm không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật cho công chúng mà còn mở ra không gian giao lưu văn hóa và ngoại giao nhân dân đầy ý nghĩa. Dịp này, Đại học Khon Kaen đã ký kết biên bản ghi nhớ với Ban Vận động Mỹ thuật và Ngoại giao văn hóa Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, hứa hẹn những chương trình hợp tác, trao đổi kinh nghiệm sáng tác và giáo dục nghệ thuật trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao sự phối hợp của Đại học Khon Kaen và các đơn vị liên quan, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với các họa sĩ đã đồng hành, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè Thái Lan. Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước ngày càng sâu sắc, việc tăng cường giao lưu văn hóa và nghệ thuật có vai trò quan trọng, nuôi dưỡng sự hiểu biết, tin cậy và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Triển lãm được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội để các nghệ sĩ hai nước tiếp tục gặp gỡ, sáng tác và cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị bằng ngôn ngữ đặc biệt của nghệ thuật. 50 năm quan hệ ngoại giao là một chặng đường đáng tự hào, đồng thời là bước đệm để hai nước mở ra những thập kỷ hợp tác mới./.