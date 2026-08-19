Chương trình truyền hình Australia đưa khán giả khám phá nghệ thuật Việt

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Đài Truyền hình ABC phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ ra mắt chương trình “Culture by Design” với những khung hình quảng bá văn hóa-nghệ thuật Việt Nam.

Mùa đầu tiên của “Culture by Design” giới thiệu các nhà sáng tạo tại Indonesia và Ấn Độ. Mùa hai tiếp tục hành trình tại Việt Nam, Sri Lanka và một số địa điểm khác.

Chương trình có sự góp mặt của nhà thiết kế thời trang Vũ Thảo từ Kilomet109; nghệ nhân Lê Việt Cường từ Vụn Art; nghệ nhân sơn mài Dũng Dị; nghệ nhân Pháp Lam Đỗ Hữu Triết; nghệ nhân Ngô Đình Bảo Vi, Phan Hải Bằng và Thạch Phạm từ Trúc Chỉ Art; nhà thiết kế thời trang Thủy Nguyễn từ Thuy Design House; kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa; kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà; nghệ nhân đèn lồng Nguyễn Thị Kim Thủy và Nguyễn Hoàng Sơn từ Khởi Đăng Tác Khí.

Tại lễ ra mắt, một số mô hình kiến trúc, hình ảnh công trình, tranh và sản phẩm thủ công được trưng bày. Anthony Burke cũng tham gia thảo luận cùng các nhà sáng tạo Việt Nam. (Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Theo bà Claire Gorman (Đài Truyền hình ABC), “Culture by Design” được xây dựng từ câu hỏi: “Điều gì tạo nên một thiết kế tốt?”

Người dẫn chương trình Anthony Burke và êkip đã đặt câu hỏi này cho hơn 40 nhà sáng tạo thuộc nhiều lĩnh vực tại các quốc gia trong hai mùa của chương trình.

Qua các cuộc gặp, êkip nhận thấy những thiết kế được giới thiệu có một số điểm chung: dựa trên văn hóa và di sản, tạo kết nối giữa con người và hướng tới những thay đổi tích cực. Chương trình dành sự chú ý cho người làm sáng tạo và những yếu tố định hình công việc của họ.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird. (Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Trong mùa hai, Anthony Burke gặp gỡ các nghệ sỹ, nhà thiết kế và kiến trúc sư Việt Nam, đồng thời tới thăm các xưởng sáng tác của họ tại nhiều địa phương.

Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird nhận định rằng các nghệ sỹ và nhà thiết kế Việt Nam đang đưa truyền thống Việt Nam vào những sáng tạo mới. Họ chuyển từ bảo tồn sang đổi mới, tôn vinh truyền thống nhưng vẫn hướng tới tương lai.

Cũng tại sự kiện, đại diện VTV và ABC cũng đề cập định hướng mở rộng hợp tác giữa hai đài truyền hình quốc gia.

Ông Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. (Ảnh: Minh Vũ/Vietnam+)

Theo ông Lê Quyền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2025, sau đó triển khai hoạt động trao đổi chương trình, đào tạo nghiệp vụ và chương trình thực tập dành cho phóng viên VTV tại ABC.

“Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình của VTV được giới thiệu tới khán giả Australia, đồng thời, hai bên có thể mở rộng từ trao đổi nội dung sang đồng sản xuất các chương trình chung, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và đổi mới sáng tạo,” ông Lê Quyền cho biết.

Chương trình sẽ phát trên ABC Australia, nền tảng ABC iview kể từ ngày 23/8. Sau đó, chương trình sẽ được phát trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam./.

Tăng cường hợp tác truyền thông Việt Nam-Australia trong kỷ nguyên số Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề xuất 5 hướng hợp tác trọng tâm nhằm đưa hợp tác truyền thông tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia.