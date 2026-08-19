Cuộc thi 'Đến với Con đường tương lai': Tôn vinh các ý tưởng dựng xây đất nước

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Thời báo Văn học Nghệ thuật (Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam) tổ chức lễ trao giải Cuộc thi “Đến với Con đường tương lai” nhằm biểu dương tâm huyết của các nhân sỹ, trí thức đối với con đường phát triển đất nước.

Tham dự buổi lễ có Tiến sỹ Nguyễn Minh Chung, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc các Đoàn thể Trung ương; Phó Giáo sư-Tiến sỹ-Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch không chuyên trách Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam...

Phát biểu tại lễ trao giải, nhà văn, nhà báo Hoàng Dự, Tổng biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Cuộc thi là một hoạt động văn hoá độc đáo, góp phần tạo không gian học thuật và tri thức để người tham gia đề xuất các vấn đề mình quan tâm về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.”

Các đại biểu, khách mời tham dự làm lễ chào cờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát động từ ngày 1/8/2025 và kết thúc nhận bài vào ngày 30/1/2026, cuộc thi đã diễn ra thành công, thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả.

Ông Nguyễn Văn Khương, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết Ban Tổ chức đã nhận được 571 tác phẩm dự thi của các tác giả ở nhiều lứa tuổi, đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đa số các tác phẩm đoạt giải đều chỉ ra con đường để phát triển đất nước là nhân văn, bền vững, chủ động thích ứng trước toàn cầu hóa, sự phát triển nhanh chóng của khoa học-công nghệ và những thách thức ngày càng sâu sắc của môi trường, khí hậu và đời sống xã hội.

Ban Tổ chức tặng hoa tri ân Hội đồng Ban giám khảo cuộc thi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Nhất cho Anh hùng lao động Minh Chuyên; 2 Giải Nhì cho tác giả Đinh Văn Bình (phóng viên Tạp chí Làng nghề), tác giả Võ Chí Công (Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Đal, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi); 3 Giải Ba cho tác giả Kim Quốc Hoa (nguyên Tổng biên tập Báo Người Cao tuổi), tác giả Hoàng Thị Thu Hà (Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An), tác giả Nguyễn Thị Nga (nhân viên Công ty JO VINA) và 30 Giải Khuyến khích.

Cũng nhân dịp này, Ban Tổ chức tặng bộ huy hiệu Logo Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tới Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Bộ Logo là thành quả của Cuộc vận động Sáng tác Logo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Biểu trưng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất do nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn và Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường tài trợ./.

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