Hơn 150 tư liệu, hiện vật trưng bày tại triển lãm “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

Hơn 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tiêu biểu sẽ được giới thiệu tại triển lãm chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người,” diễn ra tại Bảo tàng Pleiku từ ngày 25/8 đến 25/9/2026.

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Bảo tàng Pleiku phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người.”

Triển lãm khai mạc lúc 8 giờ ngày 25/8 tại Bảo tàng Pleiku, số 21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Với hơn 150 hình ảnh, tư liệu và hiện vật, triển lãm giới thiệu những dấu mốc trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thể hiện tình cảm của Người dành cho đồng bào miền Nam và tình cảm sâu nặng của nhân dân miền Nam đối với Bác.

Nội dung triển lãm được chia thành 4 phần. Trong đó, phần thứ nhất giới thiệu bối cảnh Sài Gòn-Gia Định những năm 1910, thời điểm Nguyễn Tất Thành đến đây trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Tiếp đó là hành trình “Người đi tìm hình của nước”, những tình cảm của miền Nam dành cho Bác và phần trưng bày “Gia Lai nhớ mãi ơn Người.”

Các hình ảnh, tài liệu và hiện vật được bố trí theo tiến trình lịch sử, giúp người xem có thêm góc nhìn về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa Người với đồng bào miền Nam.

Tại không gian “Gia Lai nhớ mãi ơn Người,” triển lãm giới thiệu tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Gia Lai; đồng thời phản ánh những kết quả nổi bật của địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua các tư liệu được giới thiệu, triển lãm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm của các thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng trong một tháng, từ ngày 25/8 đến 25/9/2026. Đây cũng là hoạt động góp phần tăng cường phối hợp giữa Bảo tàng Pleiku và Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

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