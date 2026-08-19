Thông báo muộn, nhiều phụ huynh đã mua sách giáo khoa thay vì mượn miễn phí

Từ năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo hình thức mượn-trả, đối với học sinh, người học tại các cơ sở giáo dục công lập và tư thục, đang thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, gồm Chương trình Giáo dục phổ thông, Giáo dục thường xuyên và Chương trình xóa mù chữ trên địa bàn.

Theo đó, sách giáo khoa được ngân sách nhà nước mua sắm, nhà trường tổ chức cho học sinh mượn tại thư viện, sau đó hoàn trả theo quy định. Hình thức mượn-trả, tái sử dụng nhiều lần, đồng thời ưu tiên tận dụng tối đa số lượng hiện có tại mỗi thư viện trường và điều chuyển liên thông giữa các cơ sở trên cùng địa bàn, được đánh giá vừa góp phần giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, vừa bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí.

Trong năm học 2026-2027, thành phố triển khai chính sách trên cơ sở nhu cầu mượn sách thực tế của phụ huynh, học sinh, nhằm tiết kiệm và tránh lãng phí. Bởi thực tế, thời điểm năm học mới đang đến gần, không ít phụ huynh đã chủ động mua sách giáo khoa cho con từ sớm.

Có hai con vào lớp 8 và lớp 9, chị Ánh Nhung (phường Long Phước) cho biết, gia đình đã mua đầy đủ sách giáo khoa cho các con từ hơn một tháng trước, để các con chủ động chuẩn bị cho năm học mới. Vì vậy, trong năm học 2026-2027, chính sách miễn phí sách giáo khoa có thể chưa giúp gia đình giảm ngay khoản chi này. Tuy nhiên, theo chị Nhung, nếu chính sách được thực hiện ổn định từ các năm học sau và việc đăng ký mượn sách được triển khai sớm hơn, gia đình sẽ giảm được một khoản chi phí đáng kể mỗi dịp đầu năm học.

Thầy Phạm Thái Hồ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trương Công Định (phường Gia Định) cho biết, nhà trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa của phụ huynh, học sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trường chưa ghi nhận phụ huynh đăng ký, do phần lớn gia đình đã chủ động mua sách cho con từ trước.

Theo thầy Phạm Thái Hồ, miễn phí sách giáo khoa là một chính sách mang ý nghĩa nhân văn, góp phần chia sẻ chi phí học tập với các gia đình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người học an tâm học tập. Việc thực hiện theo hình thức mượn-trả, tái sử dụng nhiều lần giúp nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa trong nhà trường. Nếu việc khảo sát nhu cầu và thông tin đến phụ huynh được thực hiện sớm, ổn định từ các năm học sau, chính sách sẽ phát huy hiệu quả rõ nét hơn.

Theo kế hoạch, các cơ sở giáo dục tổ chức cho học sinh mượn sách tại thư viện trường vào đầu năm học hoặc đầu mỗi học kỳ. Sau khi kết thúc năm học hoặc chuyển trường, học sinh phải hoàn trả đầy đủ bộ sách đã mượn cho thư viện nhà trường theo quy định, trừ trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập.

Với học sinh chuyển trường, trường nơi học sinh chuyển đến tiếp tục triển khai cho học sinh mượn sách, bảo đảm việc học tập không bị gián đoạn.

Trên cơ sở rà soát, dự báo quy mô học sinh, các trường đề xuất nhu cầu để Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt dự báo nhu cầu sách giáo khoa trước 30/10 hằng năm, làm cơ sở lập dự toán ngân sách cho năm học tiếp theo.

Thành phố cho phép mua sắm dự phòng cho trường hợp gia tăng học sinh tăng đột xuất trong năm học, nhưng không vượt quá 10% tổng số sách giáo khoa hiện có đang sử dụng được trong thư viện. Bên cạnh ngân sách nhà nước, thành phố cũng khuyến khích và tiếp nhận các nguồn tài trợ, viện trợ và kinh phí xã hội hóa để hỗ trợ thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa theo quy định.

Đối với sách bị hư hỏng do hao mòn tự nhiên, ngân sách nhà nước sẽ được bố trí mua sắm bổ sung hằng năm để thay thế. Với các trường hợp làm hư hỏng, mất mát do nguyên nhân chủ quan, học sinh bồi hoàn bằng hiện vật hoặc tiền mặt căn cứ vào giá trị sử dụng còn lại của sách theo quy định.

Để đảm bảo tính cấp bách và đáp ứng kịp thời cung cấp sách giáo khoa cho học sinh trong năm học 2026 - 2027, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các cơ sở giáo dục thực hiện mua sắm sách giáo khoa ban đầu cho năm học mới này, bảo đảm tính công khai, minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu.

Từ năm học 2027-2028, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền mua sắm sách giáo khoa, giáo trình trên địa bàn theo quy định.

Các năm học 2027-2028 và 2028-2029, cơ sở giáo dục tiếp tục khảo sát nhu cầu mượn sách giáo khoa và rà soát số lượng sách giáo khoa hiện có để tái sử dụng và dự báo nhu cầu bổ sung sách giáo khoa, tiến tới hoàn thành miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh theo lộ trình./.

Cà Mau dự chi 29 tỷ đồng cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh Chiều ngày 17/8, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, học viên trên địa bàn từ nguồn ngân sách địa phương.

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