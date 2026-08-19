Ngày 19/8, các đơn vị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Huế đã thông tin về những bước tiến mới trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Hoàn thành công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại ấp Lạc An 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau 3 ngày khẩn trương triển khai nhiệm vụ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành, sau khi đã phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh xử lý hơn 1.000m³ đất, đào sâu khoảng 10m và mở rộng phạm vi hơn 10m quanh khu vực miệng giếng nước tại ấp Lạc An 3 và đã phát hiện, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ.

Căn cứ các tài liệu, dấu hiệu tại hiện trường và thông tin từ nhân chứng, bước đầu xác định đây là 5 liệt sỹ hy sinh trong các năm 1968 và 1970 được chôn cất tại đây.

Lực lượng chức năng đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định; công tác thu thập, bảo quản, bàn giao hài cốt và di vật được tiến hành chặt chẽ, trang nghiêm. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sỹ.

Việc hoàn thành tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sỹ tại xã Thường Tân thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đối với các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ tại ấp Lan An 3, xã Thường Tân. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồng thời là cơ sở để tiếp tục rà soát, xác minh thông tin và tổ chức tìm kiếm tại những khu vực có dấu hiệu liên quan trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 19/8, tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại vị trí thứ 2 (Khu B); phát hiện, quy tập 11 bộ hài cốt liệt sỹ và 5 bộ di vật tại Khu B.

Như vậy, tính đến hết ngày 19/8, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 379 bộ hài cốt liệt sỹ, trong đó 211 bộ có di vật; gồm 346 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).

Huế khảo sát khu vực nghi có khoảng 140 hài cốt liệt sỹ

Khảo sát phía bắc đèo Phước Tượng, thuộc địa bàn thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc, thành phố Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế do Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sỹ tại phía Bắc đèo Phước Tượng, thuộc thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc, thành phố Huế.

Theo thông tin từ các nhân chứng và nguồn tin do Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) thành phố Huế thu thập, trong giai đoạn 1968-1970, có khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sỹ hy sinh được đưa về chôn tại khu vực phía Bắc đèo Phước Tượng. Số hài cốt này được vận chuyển bằng 4 chuyến xe.

Để củng cố thông tin, làm cơ sở tham mưu tổ chức tìm kiếm, quy tập, đoàn công tác đã gặp gỡ các nhân chứng từng chứng kiến sự việc và người cao tuổi tại địa phương để thu thập thêm dữ liệu, xác minh vị trí chôn cất.

Đại tá Hà Văn Ái đề nghị nhân chứng và người dân tiếp tục cung cấp thông tin liên quan; đồng thời yêu cầu Ban Chỉ huy quân sự các xã Phú Lộc, Chân Mây-Lăng Cô phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng rà soát, xác minh các địa điểm nghi có mộ liệt sỹ, kịp thời báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế để tổ chức tìm kiếm, quy tập khi đủ căn cứ.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế mong muốn các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và người dân tiếp tục cung cấp thông tin về vị trí chôn cất liệt sỹ, góp phần sớm đưa các liệt sỹ trở về với Đất mẹ./.

An Giang tăng cường lực lượng đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, sau khi thành lập thêm một tổ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ, đến nay, tỉnh có 4 tổ đang triển khai nhiệm vụ tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa tỉnh.

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