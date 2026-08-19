Vietjet nối lại 5 đường bay đến Đà Lạt, đưa thành phố gần hơn với du khách

Hòa chung không khí rộn ràng trong ngày Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, Vietjet đồng loạt khai thác 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mang đến thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân, du khách và khôi phục kết nối hàng không trực tiếp giữa Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở lại khởi hành từ Hà Nội và hạ cánh trong sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo sân bay, đại diện Vietjet cùng đông đảo người dân và du khách.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng tặng Bằng khen cho Vietjet vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp khôi phục hoạt động khai thác hàng không tại Cảng hàng không Liên Khương.

Chào đón các đường bay Đà Lạt trở lại, từ nay đến hết ngày 20/08/2026, Vietjet dành tặng khách hàng hàng trăm ngàn vé Eco 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) cùng ưu đãi 20% giá vé SkyBoss, Deluxe khi nhập mã HIVJ20 tại website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho các đường bay nội địa đến Đà Lạt với thời gian bay linh hoạt từ 07/09/2026 đến 31/03/2027.

Đà Lạt với khí hậu ôn hòa quanh năm, cảnh quan thiên nhiên đặc trưng với những đồi thông, thung lũng thơ mộng cùng nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá hấp dẫn luôn là một trong những điểm đến được yêu thích tại Việt Nam. Các đường bay không chỉ là cầu nối giữa các địa phương trong nước mà còn mở rộng hành trình khám phá tới nhiều điểm đến trong mạng bay rộng khắp châu Á-Thái Bình Dương, Australia và xa hơn nữa của Vietjet.

Đặt vé ngay cùng Vietjet để trở lại thành phố mộng mơ, tận hưởng hành trình trọn vẹn với đội tàu bay hiện đại, thực đơn các món ăn nóng tươi ngon, đặc sắc ẩm thực Việt Nam và quốc tế như Phở Thìn, bánh mỳ, càphê sữa đá…, cùng dịch vụ thân thiện, tận tâm và những chương trình văn hóa, nghệ thuật độc đáo trên độ cao 10.000m.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings./.

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