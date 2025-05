Trao tặng danh hiệu Anh hùng cho Phòng 5 Bộ Tư lệnh cảnh vệ-Bộ Công an

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Phòng 5).

Dự buổi lễ có các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức.

Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn... gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phòng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Quốc Hoàn, Phó trưởng Phòng 5; Đại tá Nguyễn Kim Ninh, cán bộ Phòng 5 vinh dự nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, củng cố nền an ninh nhân dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Rèn luyện 4 phẩm chất quan trọng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Phòng 5 đã giành được trong suốt chặng đường 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh công việc của cảnh vệ làm nhiệm vụ tiếp cận rất đặc biệt, không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm, mà còn là tình cảm và lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và với người lãnh đạo. Người lãnh đạo không chỉ xem các cán bộ tiếp cận là người lính mà còn là người thân; do đó, ngoài yêu cầu về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, người cảnh vệ tiếp cận phải có sự chủ động, tự giác cao, tận tụy, hy sinh, có tình cảm chân thành với người lãnh đạo. Công việc của người cảnh vệ tiếp cận không chỉ từ khối óc mà còn phải xuất phát từ tấm lòng và trái tim thì mới thực sự hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khái quát bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân và Phòng 5 tiếp tục chấp hành nghiêm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và sự giám sát của nhân dân. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Phòng 5 mẫu mực đi đầu, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và lời dạy của Bác đối với lực lượng Cảnh vệ.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nói chung, Phòng 5 nói riêng, quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, không ngừng nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo các vấn đề an ninh mới, tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong bối cảnh mới.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng đơn vị nói riêng, xây dựng lực lượng cảnh vệ nói chung, thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cán bộ, chiến sỹ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, có kỹ năng hội nhập quốc tế.

Người cảnh vệ tiếp cận không ngừng học tập, rèn luyện để có khả năng dự báo tình hình tốt, phán đoán chính xác, xử lý tình huống nhanh, hiệu quả, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ; giữ vững bản lĩnh chính trị trước mọi cám dỗ; vừa phải nêu cao trách nhiệm cá nhân, vừa phải có tinh thần tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể để hoàn thành nhiệm vụ.

"Mỗi cảnh vệ tiếp cận cần phấn đấu, rèn luyện 4 phẩm chất: trung thành, tận tụy, tinh thông, mẫu mực để thực hiện nhiệm vụ tuy thầm lặng nhưng hết sức vẻ vang của mình," Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân” cho Phòng Bảo vệ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đơn vị phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và dựa vào nhân dân trong công tác cảnh vệ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả với lực lượng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc bí mật, chặt chẽ, thận trọng, an toàn.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung các phương án bảo vệ tiếp cận cụ thể, sát với thực tế; chú trọng công tác huấn luyện, đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ cảnh vệ; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, trang bị phương tiện tiên tiến, hiện đại để phục vụ yêu cầu công tác; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hợp tác quốc tế trên lĩnh vực cảnh vệ, nhất là các nước có công tác cảnh vệ tiên tiến, hiện đại.

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng, Phó Chủ tịch nước tin tưởng tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng 5 cũng như Bộ Tư lệnh Cảnh vệ luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích hơn nữa trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Vững mạnh toàn diện cả về chất và lượng

Tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng nhấn mạnh mỗi cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh vệ luôn luôn tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; xác định lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng “chỉ biết còn Đảng còn mình," không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tình huống.

Lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, cán bộ, chiến sỹ Phòng 5 không ngừng đổi mới toàn diện công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong nước cũng như khi đi công tác ở nước ngoài.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong những năm qua, Phòng 5 ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện cả về chất và lượng; tổ chức bộ máy được kiện toàn theo hướng tập trung, chuyên sâu, thống nhất. Hiện đơn vị tập trung thực hiện những chủ trương, công tác lớn của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, công tác xây dựng đảng, công tác xây dựng lực lượng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị; đặc biệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW và Đề án 04/ĐA-BCA của Bộ Công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình mới.

Tự hào, vững tin viết tiếp những chiến công, thành tích, mỗi cán bộ, chiến sỹ Phòng 5 không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong mọi tình huống; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp “bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ”, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và nhân dân tin cậy, giao phó./.

