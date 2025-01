Chủ tịch nước: Cảnh vệ xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp đến, chiều 22/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Cùng đi có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng Tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Thời gian qua, lực lượng cảnh vệ đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng nghiệp vụ; chủ động làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các chủ trương, giải pháp về công tác cảnh vệ, bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng cảnh vệ đã triển khai đồng bộ, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đưa lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đơn vị tích cực tham mưu các chủ trương, giải pháp chiến lược, hoàn thiện thể chế về công tác cảnh vệ. Cùng với đó là thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sỹ; chú trọng, mở rộng hợp tác với cơ quan an ninh, cảnh vệ các nước, nhất là các nước có mối quan hệ hợp tác truyền thống, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, huấn luyện trong công tác cảnh vệ.

Đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập luyện thuần thục phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh, an toàn đối tượng, mục tiêu cảnh vệ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào tất cả các lĩnh vực công tác cảnh vệ.

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Vui mừng đến thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an trong những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch nước gửi tới các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, công nhân viên lực lượng cảnh vệ và gia đình những tình cảm thân thiết, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước chỉ rõ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân vinh dự được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập, giáo dục, rèn luyện, có bề dày truyền thống vẻ vang hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ của nhân dân cùng sự phối hợp của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sỹ, lực lượng cảnh vệ đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Biểu dương và chúc mừng thành tích, đóng góp quan trọng của lực lượng cảnh vệ trong thời gian qua, Chủ tịch nước nhấn mạnh 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, là thời điểm các thế lực thù địch, phản động sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Do đó, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ trong năm 2025 và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề, đòi hỏi phải quyết tâm, chung sức, đồng lòng phát huy kết quả, thành tích đạt được, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hạn chế, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng cảnh vệ phải quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự giám sát của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các khu vực, mục tiêu trọng yếu, các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra trang thiết bị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch nước yêu cầu phải tập trung nỗ lực, phấn đấu xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Quán triệt phương châm và quan điểm “xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đồng bộ, phù hợp;" tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng và huấn luyện nhằm xây dựng nguồn lực con người chất lượng cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đòi hỏi lực lượng cảnh vệ phải chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, nhận diện, đánh giá tổng thể, toàn diện những nguy cơ đe dọa, gây mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ theo yêu cầu. Đơn vị tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, loại trừ từ sớm, từ xa mọi nguy cơ đối với công tác cảnh vệ, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Đồng thời tích cực nghiên cứu, ứng dụng, tiếp nhận, chuyển giao kết quả, sản phẩm khoa học-công nghệ phục vụ công tác cảnh vệ.

Cùng với đó, Chủ tịch nước lưu ý cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về công tác cảnh vệ và xây dựng lực lượng cảnh vệ, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, hiệu lực pháp lý cao, tạo hành lang pháp lý vững chắc, thuận lợi cho lực lượng cảnh vệ thực hiện nhiệm vụ, thi hành pháp luật, áp dụng các biện pháp công tác phù hợp để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và mục tiêu cảnh vệ trong tình hình mới. Đồng thời, đơn vị tập trung tham mưu triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Lực lượng cảnh vệ là lực lượng đặc biệt, phải có chế độ, chính sách đặc biệt, phải tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn lực con người, trang bị, bổ sung các phương tiện, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại để đáp ứng thật tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng cảnh vệ tăng cường quan hệ phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân phục vụ công tác cảnh vệ. Đồng thời đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cảnh vệ; tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp tình hình Việt Nam. Đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế, có kỹ năng chiến thuật bảo vệ yếu nhân, xử lý tình huống chuyên nghiệp, hiệu quả.

Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra trang thiết bị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bước sang năm mới, với tinh thần, khí thế và động lực mới, Chủ tịch nước tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh vệ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng; đoàn kết, đổi mới, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập thêm nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lĩnh hội và quán triệt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, hứa tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng những món quà Tết động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh vệ công an nhân dân./.

