Đồng bào dân tộc thiểu số Đồng Nai chủ động tìm cơ hội thoát nghèo

Thời gian qua, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đã tạo nguồn lực mạnh mẽ cho các địa phương tại Đồng Nai.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, công tác giảm nghèo đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mang đến diện mạo mới cho nhiều vùng quê, nâng cao đời sống của người dân.

Đặc biệt, đồng bào dân tộc thiểu số đã chủ động tìm cơ hội vươn lên, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Khát vọng vươn lên ổn định cuộc sống

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Bom Bo hiện có 22 dân tộc thiểu số cùng sinh sống, chiếm khoảng 54% tổng dân số toàn xã. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Bom Bo đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, trở thành bệ đỡ vững chắc giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Điểu Hiên, dân tộc S'tiêng, ở thôn Bom Bo từng gặp nhiều khó khăn về nhà ở sau khi lập gia đình. Tài sản của gia đình trẻ khi tách hộ riêng chỉ có 250 cây điều. Vào vụ thu hoạch, nguồn thu chỉ đủ chi tiêu trong gia đình vài tháng. Sau khi được nhà nước hỗ trợ xây nhà ở kiên cố đã giúp gia đình anh vượt khó khăn, ổn định đời sống.

Có được ngôi nhà che mưa che nắng, anh Hiên tự nhủ phải quyết tâm làm ăn, phát triển kinh tế gia đình để không tái nghèo. Hiện nay, ngoài chăm sóc vườn cây điều của gia đình, lúc nhàn rỗi, vợ chồng anh Hiên đi làm thuê để cải thiện thu nhập.

“Ngoài nhà nước hỗ trợ xây nhà, chương trình cho vay vốn nước sạch đã giúp gia đình tôi có nguồn nước sinh hoạt ổn định, không còn phải đối mặt với cảnh thiếu nước trong mùa khô. Thời gian tới, tôi rất mong muốn các cấp tiếp tục tạo điều kiện được tiếp cận thêm nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống," anh Hiên chia sẻ.

Gia đình bà Thị Man hàng chục năm qua luôn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nhà cửa lụp xụp, chồng mất sớm, một mình bà Man gồng gánh nuôi các con trong cảnh thiếu trước hụt sau. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng căn nhà kiên cố, bà rất vui mừng vì từ nay đã có nơi che mưa, che nắng.

Ngoài hỗ trợ an cư, địa phương còn trao tặng gia đình bà Thị Man 2 con bò giống để làm sinh kế. Đây là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với gia đình bà Man. Hiện gia đình bà Man tập trung chăm sóc gần 1 ha cà phê. Thời gian không làm vườn, bà Man đi làm thuê cạo vỏ điều cho công ty tại địa phương để có thêm thu nhập. Dù cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng những chính sách hỗ trợ kịp thời của nhà nước đã giúp gia đình bà vơi bớt phần nào gánh nặng, có thêm động lực vươn lên.

Không chỉ gia đình bà Thị Man, anh Điểu Hiên, còn rất nhiều hộ dân nơi đây mong muốn nhà nước tiếp tục tạo điều kiện để họ tiếp cận thêm nguồn vốn đầu tư phân bón, vật tư chăm sóc vườn cây tốt hơn, góp phần cải thiện cuộc sống.

Hộ gia đình bà Thị Man, thôn Bom Bo, xã Bom Bo làm thêm cạo vỏ lụa điều kiếm thu nhập sau khi được nhà nước hỗ trợ xây nhà, bò giống. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Mạnh Trúc, chuyên viên Phòng Kinh tế, phụ trách công tác giảm nghèo xã Bom Bo, thời gian qua, xã đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo. Địa phương kịp thời hỗ trợ người dân thông qua các nguồn vốn vay, vốn xoay vòng, xây nhà, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo... Nhờ sự hỗ trợ tích cực này, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo và ổn định sản xuất. Xã mong muốn nhà nước tiếp tục có những chính sách hỗ trợ thiết thực cho các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là hộ khó khăn về nhà ở.

Theo thống kê, từ cuối 2025 đến nay, xã Bom Bo chỉ còn 2 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo, chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.

Tạo bệ đỡ thoát nghèo bền vững

Dù công tác giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực nhưng công tác giảm nghèo bền vững vẫn đang là thách thức lớn khi nguy cơ tái nghèo còn cao. Đáng chú ý, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý ỷ lại, chưa thực sự chủ động để vươn lên thoát nghèo.

Hiện nay, nhiều hộ người dân là đồng bào thiểu số không chỉ thiếu vốn sản xuất mà còn thiếu việc làm, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật và kỹ năng nghề nghiệp. Điều này dẫn đến hệ quả, bà con khó tiếp cận được các công việc có thu nhập cao để bứt phá vươn lên. Bên cạnh đó, những thách thức từ biến đổi khí hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, khiến sinh kế dựa vào trồng trọt của nhiều hộ gia đình gặp không ít khó khăn.

Ông Trịnh Quốc Phương, Trưởng phòng Kinh tế xã Bom Bo, cho biết để người dân giảm nghèo bền vững, thời gian tới, địa phương tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể. Công tác giảm nghèo đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, vì vậy, cần có một cơ chế phối hợp hiệu quả hơn, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng đơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu cụ thể. Xã đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi căn bản tư duy, nhận thức của người dân, khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để bà con học tập và làm theo.

Người dân xã Bom Bo được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Về định hướng phát triển kinh tế, xã Bom Bo tập trung xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể, phù hợp với đặc thù thổ nhưỡng, khí hậu của xã. Xã ưu tiên các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương. Cùng với việc tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật và cây, con giống, xã sẽ lồng ghép hiệu quả các nguồn lực từ nhiều chương trình, dự án khác nhau để tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng thiết yếu như, đường giao thông, thủy lợi, điện sản xuất.

Xã Bom Bo cũng xác định, tăng cường đào tạo nghề và giải quyết việc làm là giải pháp then chốt giúp người dân thoát nghèo bền vững. Xã sẽ khảo sát nhu cầu thị trường lao động để tổ chức các lớp đào tạo nghề phù hợp, từ đó, giới thiệu việc làm ổn định cho người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên và phụ nữ tại địa phương./.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số để giảm nghèo đa chiều Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã từng bước làm thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế-xã hội, rút ngắn dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi.