Dự án mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên tăng tốc về đích đúng hạn

Dự kiến trong tháng 8/2026, Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên (cao tốc La Sơn-Hòa Liên) sẽ hoàn thiện và thông xe toàn tuyến.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cho biết các nhà thầu hiện đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để hoàn thiện những phần việc còn lại, tính đến ngày 25/8, công trình đã hoàn thành 99% khối lượng.

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên TTXVN, toàn tuyến chính đã được mở rộng mặt đường lên bốn làn xe, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại một số đoạn, đơn vị thi công đang tiến hành sơn lại vạch kẻ đường, chia lại làn đường nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện sau khi mở rộng đường.

Hệ thống lan can, dải phân cách, biển báo đang được khẩn trương bổ sung những công đoạn cuối cùng. Trên toàn tuyến, hiện các phương tiện giao thông tham gia lưu thông bình thường.

Nhà thầu gấp rút thi công thảm nhựa sẵn sàng thông tuyến chính vào 31/8 tới. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo ông Dương Đức Nam, Tư vấn giám sát trưởng dự án, trên toàn tuyến dài 66km đã cơ bản hoàn thành hạng mục mở rộng lên bốn làn xe, bảo đảm điều kiện thông xe tuyến chính.

Đến nay chỉ còn một số đoạn đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt hệ thống biển báo, tôn hộ lan để bảo đảm an toàn giao thông. Dự kiến trong 5 ngày tới, dự án sẽ hoàn thành 100% khối lượng.

Song song với việc thông xe tuyến chính, chủ đầu tư và các nhà thầu cũng đang tập trung xử lý dứt điểm các điểm sạt trượt phát sinh sau các đợt mưa lớn cuối năm 2025, nhất là khi mùa mưa năm 2026 đang cận kề.

Ông Dương Đức Nam cho biết toàn tuyến hiện có 22 điểm sạt trượt, trong đó "nút thắt" lớn nhất là điểm sạt trượt tại Km50+700. Tại đây, nhà thầu và các đơn vị liên quan đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để thi công cầu cạn trong điều kiện địa hình hiểm trở, một bên là sườn núi dốc, một bên là vực sâu, đồng thời phải bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên tuyến đường hiện hữu.

Bên cạnh đó, điều kiện khí hậu khắc nghiệt cũng là trở ngại, tuy nhiên các đơn vị nỗ lực để bảo đảm tiến độ... Dự kiến toàn bộ công tác khắc phục các điểm sạt trượt sẽ được hoàn thành trong tháng 12/2026.

Tuyến đường cao tốc đoạn La Sơn-Hòa Liên uốn lượn qua địa hình đồi núi phức tạp của Vườn Quốc gia Bạch Mã nối giữa Huế và Đà Nẵng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn-Hòa Liên (cao tốc La Sơn-Hòa Liên) có chiều dài 66km đi qua cung đường Vườn quốc gia Bạch Mã, với tổng mức đầu tư hơn 3.270 tỷ đồng.

Dự án tiến hành mở rộng mặt đường, cầu và các công trình trên tuyến nhằm đảm bảo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, mặt đường được mở rộng lên 22m, vận tốc thiết kế đạt từ 60-80 km/h theo tiêu chuẩn đường cao tốc.

Dự án được khởi công ngày 29/5/2025, gồm các hạng mục chính: thi công mở rộng 50 cây cầu, đào đắp nền đường, thi công móng cấp phối đá dăm và cấp phối đá dăm gia cố ximăng, cùng mặt đường bêtông nhựa./.

Cao tốc La Sơn - Hòa Liên: Xây cầu cạn xử lý điểm nóng sạt lở, lùi thời gian hoàn thành dự án Bộ Xây dựng vừa chính thức phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên, trong đó, thống nhất phương án xây cầu cạn xử lý sạt trượt nguy hiểm và lùi thời gian hoàn thành đến tháng 12/2026.