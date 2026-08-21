Hà Nội lấy ý kiến về tuyến metro Hà Đông-Xuân Mai dài hơn 20km

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) đang niêm yết công khai, lấy ý kiến cộng đồng đối với phương án tuyến và vị trí các công trình thuộc dự án kéo dài tuyến đường sắt đô thị số 2A từ Hà Đông đến Xuân Mai.

Theo đại diện MRB, phương án tuyến và vị trí công trình theo tuyến, tỷ lệ 1/500, thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị số 2A kéo dài (Hà Đông-Xuân Mai) theo mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) được niêm yết tại các địa phương có tuyến đi qua.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có thể trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ; đồng thời, đóng góp ý kiến về phương án tuyến và vị trí các công trình trên địa bàn. Đây là bước quan trọng trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện phương án đầu tư dự án.

Theo phương án đề xuất, tuyến có điểm đầu tại ga Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa và điểm cuối nằm ở phía Tây nút giao Quốc lộ 6 với đường 201 hiện trạng, thuộc xã Xuân Mai.

Tuyến dài khoảng 20,1km, được xây dựng hoàn toàn trên cao, gồm 11 nhà ga và một khu depot tại Xuân Mai; đi qua các phường, xã Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Phú Nghĩa và Xuân Mai.

Đại diện MRB cho biết, dự án nhằm mở rộng không gian đô thị về phía Tây Nam, lấy tuyến metro làm động lực phát triển dọc trục Quốc lộ 6-Xuân Mai; qua đó, củng cố vai trò của đô thị cửa ngõ phía Tây, từng bước hình thành mô hình đô thị đa trung tâm, phát triển theo cụm.

Dự án cũng hướng tới phát triển đô thị theo mô hình TOD, dự kiến hình thành các khu đô thị quanh sáu nhà ga trọng điểm với tổng diện tích khoảng 450ha. Các khu vực này sẽ tích hợp nhà ở, thương mại, văn phòng, công viên và hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo lập không gian đô thị hiện đại, đồng bộ.

Tại phường Yên Nghĩa, hồ sơ được niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường và nhà văn hóa các tổ dân phố Do Lộ, Cổ Bản, Nhân Huệ. Thời hạn tiếp nhận phiếu góp ý đến trước ngày 25/8/2026.

Tại phường Chương Mỹ, hồ sơ được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường và nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng của các tổ dân phố Biên Giang, An Phúc Thành, Tràng An, Ninh Sơn, Chúc Sơn, Bình Sơn, Chúc Ngọc, Đồng Nanh và Đại Ơn. Thời hạn gửi phiếu góp ý đến trước ngày 28/8/2026.

Tại xã Xuân Mai, người dân có thể nghiên cứu hồ sơ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng của các thôn Tiến Ân, Tiên Xá, Xuân Mai, Xuân Hà, Tân Bình, Chiến Thắng và Tân Mai. Thời hạn gửi phiếu góp ý đến trước ngày 28/8/2026. Tại xã Phú Nghĩa, hồ sơ được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa các thôn Đồng Trữ, Phù Yên, Yên Trường 1, Nhật Tiến, Phương Hài, Đồi 2 và Thanh Sơn. Thời hạn gửi phiếu góp ý đến trước ngày 17/8/2026.

Hồ sơ quy hoạch và mẫu phiếu góp ý cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của các xã, phường. Người dân có thể tiếp cận tài liệu bằng cách quét mã QR trên thông báo niêm yết tại địa phương. Các ý kiến đóng góp sẽ được chính quyền địa phương tổng hợp, chuyển đến MRB.

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội, đơn vị trực tiếp vận hành hệ thống metro của thành phố, tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh-Hà Đông bắt đầu khai thác thương mại từ tháng 11/2021. Đây là tuyến metro trên cao đầu tiên của Hà Nội, dài 13,05km, gồm 12 nhà ga từ Cát Linh đến Yên Nghĩa. Thời gian di chuyển toàn tuyến khoảng 23 phút.

Từ khi vận hành thương mại đến nay, tuyến đã phục vụ gần 53 triệu lượt hành khách, từng bước khẳng định vai trò của loại hình vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn.

Việc kéo dài tuyến từ Hà Đông đến Xuân Mai sẽ góp phần hoàn thiện tuyến đường sắt đô thị số 2A theo quy hoạch, hình thành trục giao thông xuyên suốt dài khoảng 33km; tăng cường kết nối đô thị Xuân Mai với khu vực trung tâm Thủ đô, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 6, thúc đẩy phát triển đô thị theo mô hình TOD và nâng cao chất lượng sống của người dân./.

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