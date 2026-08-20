Hà Nội sẽ phân luồng giao thông theo 4 cấp độ để ứng phó mưa lớn, ngập

Sở Xây dựng Hà Nội vừa xây dựng phương án tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông theo 4 cấp độ ứng với các kịch bản mưa, bão gây ngập trên địa bàn thành phố năm 2026.

Theo phương án, với vị trí ngập từ 10cm trở xuống, cơ quan chức năng sẽ thông tin trên VOV Giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc để cảnh báo người tham gia giao thông.

Khi mực nước ngập trên 10-20cm, ngoài cảnh báo qua VOV Giao thông, lực lượng chức năng sẽ đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất tại hai đầu khu vực ngập.

Đối với các điểm ngập trên 20-30cm, nhà thầu quản lý đường bộ phải bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng thoát nước để xử lý tình hình.

Tại các vị trí ngập trên 30cm, lực lượng chức năng sẽ triển khai barie, biển cảnh báo, biển cấm và biển chỉ hướng tại hai đầu khu vực ngập. Cảnh sát giao thông, lực lượng của Sở Xây dựng, nhà thầu quản lý đường bộ, đơn vị thoát nước và chính quyền địa phương cùng tham gia ứng trực.

Tùy diễn biến thực tế, Sở Xây dựng có thể ban hành thông báo cấm đường, hạn chế phương tiện hoặc tổ chức phân luồng giao thông nhằm bảo đảm an toàn.

Với lượng mưa trung bình 50-70mm/h, Hà Nội dự kiến có 14 điểm ngập. Khi lượng mưa tăng lên trên 70-100mm/h, số điểm ngập theo kịch bản tăng lên 84 điểm. Ở kịch bản mưa lớn nhất, trên 100mm/h, phương án dự báo có tới 220 điểm ngập trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng yêu cầu ứng phó với ngập úng phải được triển khai đồng bộ giữa tổ chức giao thông và vận hành hệ thống thoát nước. Các lực lượng phối hợp nhằm giảm nhanh chiều sâu và thời gian ngập, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông.

Hà Nội sẽ chủ động chuẩn bị nhân lực, thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết để có thể triển khai ngay khi xảy ra thiên tai.

Dự kiến khoảng 300 cán bộ, công nhân của các nhà thầu quản lý đường bộ sẽ được huy động ứng trực tại những vị trí cần hướng dẫn, tổ chức phân luồng giao thông. Lực lượng chức năng chuẩn bị 4 ca nô, 4 xuồng máy, 20 xe tải, 5 xe cẩu tự hành, 9 máy san, 10 máy xúc, 20 máy phát điện, 20 máy bơm nước cùng nhiều phương tiện, thiết bị khác.

Ngoài ra, 10 xe buýt và 34 xe cứu hộ giao thông cũng được huy động để phục vụ công tác ứng phó khi cần thiết./.

Hà Nội tích hợp camera AI với hệ thống giám sát thoát nước để phát hiện điểm ngập Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu tích hợp hệ thống camera AI của Công an thành phố với hệ thống giám sát thoát nước nhằm phát hiện sớm các điểm ngập, hỗ trợ xử lý kịp thời.