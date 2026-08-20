Lễ kết nạp Đảng viên tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Lễ kết nạp diễn ra trong những tháng cuối nhiệm kỳ của đơn vị tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cách Tổ quốc gần 10.000km, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đúng dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Bentiu, Nam Sudan, Chi bộ Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng ưu tú.

Lễ kết nạp diễn ra trong những tháng cuối nhiệm kỳ của đơn vị tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, cách Tổ quốc gần 10.000km.

Hai quần chúng được kết nạp lần này là Thiếu tá, Quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa và Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thanh Phượng đều đang công tác tại Khoa Khám bệnh, bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam.

Trước khi tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình, Thiếu tá chuyên nghiệp Trương Mai Hoa công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, còn Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Đặng Thị Thanh Phượng, là quân nhân trẻ công tác tại Bệnh viện Quân y 17, Quân khu 5.

Tại buổi lễ, hai đảng viên mới tuyên thệ trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời xác định tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối nhiệm kỳ.

Với việc kết nạp hai đồng chí trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Bentiu, Đảng bộ BVDC2.7 đã kết nạp 4 quần chúng ưu tú vào Đảng. Kết quả này góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.