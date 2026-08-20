Đề xuất bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 20/8, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Trình bày định hướng, chính sách dự án Luật, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự nhằm thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng; kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra; hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Dự thảo Luật đề xuất bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an nhân dân; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Dự thảo cũng quy định không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh theo hướng được tiến hành điều tra các vụ án hình sự của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân.

Để bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, toàn diện trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra vụ án, dự thảo Luật giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Công an xã, phường, đặc khu, đồn Công an...

Trình bày báo cáo thẩm tra các dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu tán thành với các nội dung: Bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân; sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an nhân dân; giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc bỏ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tuy nhiên, Cơ quan soạn thảo nghiên cứu đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh khi thực hiện các thay đổi này trên thực tế.

Về nội dung đề xuất "Bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân," Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị quy định cụ thể về tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân tại Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự để bảo đảm phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, phù hợp quy định của Luật Tổ chức Quốc hội và đồng bộ với Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản nhất trí với việc sửa đổi các quy định có liên quan về tên gọi, tổ chức bộ máy của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra (hải quan, kiểm lâm và kiểm ngư) bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức và tên gọi mới sau khi tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy./.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về việc tích hợp các chương trình mục tiêu quốc gia Đa số các ý kiến nhất trí chủ trương tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 Chương trình mục tiêu quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thực chất phương thức phân bổ ngân sách nhà nước.