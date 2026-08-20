Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tập trận không quân

Ngày 19/8, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiến hành một cuộc diễn tập không quân tại vùng Đông Bắc Ba Lan.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 25 đến 50 máy bay các loại, đáng chú ý là các máy bay của Không quân Mỹ, trong đó có máy bay tiếp nhiên liệu trên không và máy bay tác chiến điện tử EA-37B.

Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến Ba Lan, cuộc tập trận do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương phối hợp tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng đồng minh và thực hành các kịch bản tác chiến không quân chung, đồng thời không liên quan đến bất kỳ động thái bất ổn nào tại khu vực.

Cuộc diễn tập diễn ra chỉ vài ngày sau khi truyền thông Đức đăng tải thông tin chi tiết được cho là “Khái niệm Tác chiến trên bộ” của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Tài liệu này đề cập đến các kịch bản phản ứng trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Baltic.

Thời gian gần đây, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương liên tục gia tăng tần suất các cuộc tập trận xung quanh hành lang Suwalki-khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, là lối đi duy nhất trên bộ giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và các nước vùng Baltic./.

NATO khởi động cuộc tập trận không quân quy mô lớn Ramstein Flag 2026 nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường năng lực răn đe và kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến đa quốc gia trong các tình huống khủng hoảng, bảo vệ lãnh thổ đồng minh.