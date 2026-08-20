Dở dang tiến trình đàm phán, Mỹ-Iran chưa thu hẹp bất đồng sau 60 ngày

Những bất đồng về chương trình hạt nhân, lệnh trừng phạt và eo biển Hormuz tiếp tục cản trở tiến trình đàm phàn giữa Mỹ-Iran, trong khi hai bên chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng nhượng bộ.

Khuôn khổ đàm phán được thiết lập hồi tháng 6 đã không tạo được bước tiến đáng kể khi hạn chót 60 ngày trôi qua. Washington tiếp tục duy trì sức ép kinh tế, còn Tehran tìm cách tận dụng lợi thế địa chiến lược để nâng vị thế thương lượng. Trong đó, vấn đề Hormuz nổi lên như một điểm nghẽn mới, bên cạnh các tranh cãi về chương trình hạt nhân và trừng phạt. Giới phân tích nhận định khả năng đạt thỏa thuận toàn diện trong thời gian ngắn còn hạn chế. Tuy nhiên, một thỏa thuận từng bước nhằm giảm căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải vẫn có thể được tính đến./.