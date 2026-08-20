Đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc khánh từ 2/9 đến 5/9 vừa được đưa ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đưa con dự lễ khai giảng năm học mới.

Bản tin ngày 20/8/2026 gồm những nội dung sau:

Đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh để cha mẹ đưa con khai giảng.

VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/tháng để tiếp thu ý kiến từ khách hàng.

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