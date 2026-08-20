Lịch thi đấu chi tiết chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Thái Lan

Việt Nam và Thái Lan đã trở thành hai cái tên cuối cùng góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi cùng giành chiến thắng ở bán kết.

Việt Nam khẳng định vị thế đương kim vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Malaysia sau hai lượt trận với sự tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son (ghi 3 bàn thắng).

Trong khi đó, Thái Lan dù nhận cú sốc khi để thua 1-2 ở lượt về nhưng vẫn giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 4-3 trước Singapore.

Đây là lần thứ ba liên tiếp hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đối đầu nhau ở chung kết ASEAN Cup và là lần thứ tư trong lịch sử.

Ở 3 lần chạm trán nhau trước đó, đội tuyển Việt Nam thắng 2 lần (năm 2008 và 2024) và thua 1 lần (năm 2022).

Với những gì đã thể hiện, chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).

Trận bán kết lượt về giữa hai đội tổ chức vào 20g ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Lịch thi đấu chi tiết chung kết ASEAN Cup 2026 20g00, ngày 22/8 Thái Lan-Việt Nam (sân Rajamangala) 20g00, ngày 26/8 Việt Nam-Thái Lan (sân Mỹ Đình)

Thẳng tiến chung kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có Đội tuyển Việt Nam đã lập nên kỳ tích với 24 trận bất bại liên tiếp sau khi thắng Malaysia ở Mỹ Đình để giành quyền vào chơi chung kết ASEAN Cup 2026.