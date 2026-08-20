Truyền thông bình luận về chiến thắng của Việt Nam ở bán kết ASEAN Cup 2026

Trên trang chủ ASEAN United FC, hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam được khắc họa rõ nét với chiến thắng quan trọng trước Malaysia sau 2 lượt trận bán kết.

Theo bài tường thuật trên trang này, cú đúp của cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Xuân Son đã giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về tại Hà Nội ngày 19/8, qua đó ấn định thắng lợi chung cuộc 4-0 cho nhà đương kim vô địch.

Bài viết mô tả sân vận động Mỹ Đình chật kín khán giả và Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuấn Tài, Đình Bắc, Văn Hậu và Hoàng Hên lần lượt tung cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Azri Ghani, tuy nhiên may mắn chưa mỉm cười với đội chủ nhà.

ASEAN United FC phân tích bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút 59, khi huấn luyện viên Kim Sang Sik tung Xuân Son vào sân. Chỉ 3 phút sau, quyết định này đã mang lại hiệu quả, khiến khán giả nhà vỡ òa trong niềm vui sướng.

Trong khi đó, báo Straitstimes dẫn lời huấn luyện viên Kim Sang Sik bình luận sau trận đấu: "Hôm nay chúng tôi thi đấu tốt hơn trận đầu tiên (lượt đi). Sau trận đầu tiên, chúng tôi đã có một cuộc họp và nhờ đó mà chúng tôi đã thi đấu tốt hơn. Chúng tôi chỉ có một ngày nghỉ ngơi nên việc chuẩn bị cho trận đấu hôm nay khá khó khăn."

Straitstimes lưu ý Việt Nam sẽ tái hiện lại trận chung kết năm 2024 khi đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia đưa tin giấc mơ tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển nước này đã chấm dứt sau thất bại 0-2 trước Việt Nam trong trận lượt về bán kết tại sân vận động Mỹ Đình.

Bernama ghi nhận Malaysia bước vào trận đấu với quyết tâm giành chiến thắng đậm để vực dậy cơ hội vào chung kết, họ cố gắng thể hiện sự quyết liệt hơn ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, hàng phòng ngự được tổ chức tốt của tuyển Việt Nam đã khiến các học trò của huấn luyện viên tạm quyền Tan Cheng He gặp khó khăn trong việc ghi bàn.

Thất bại này chấm dứt hành trình của Malaysia tại giải đấu, trong khi Việt Nam tiến vào chung kết để tiếp tục nỗ lực bảo vệ chức vô địch./.

HLV Kim Sang-sik: 'Hy vọng Xuân Son sẽ ghi 3 bàn trước Thái Lan ở chung kết!' Sau màn trình diễn chói sáng của Xuân Son với cú đúp trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, thầy Kim kỳ vọng cậu học trò sẽ tiếp tục "nã đạn" vào lưới Thái Lan ở 2 lượt trận chung kết.