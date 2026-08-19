HLV Kim Sang-sik: 'Hy vọng Xuân Son sẽ ghi 3 bàn trước Thái Lan ở chung kết!'

"Tôi hy vọng Xuân Son sẽ ghi 3 bàn ở trận chung kết sắp tới," huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik "nửa đùa nửa thật" trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tối 19/8, trận đấu mà chân sút mang áo số 12 đã tỏa sáng với cú đúp giúp "Binh đoàn Rồng Vàng" giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-0.

Với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận bán kết, đội tuyển Việt Nam đã có lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào chung kết của đấu trường khu vực, và là lần thứ 2 liên tiếp của bộ đôi thầy trò Kim Sang-sik và Xuân Son.

"Hai năm trước, toàn đội đã giành chức vô địch trên đất Thái Lan. Giờ đây, một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại góp mặt trong trận chung kết, chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và hạnh phúc," nhà cầm quân Hàn Quốc bộc bạch.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn sát cánh và đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam trong suốt hành trình tại ASEAN Cup 2026.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các cổ động viên đã đến sân cổ vũ, động viên rất nhiệt tình cho đội tuyển của chúng tôi ngày hôm nay. So với trận lượt đi, các cầu thủ đã chơi tốt hơn nhiều tại sân nhà. Đặc biệt những điểm yếu đã được các cầu thủ cải thiện ở trận đấu hôm nay," thầy Kim dành lời khen cho màn thể hiện của toàn đội.

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng ghi nhận tinh thần quyết tâm của Đình Bắc, cầu thủ đã rất nỗ lực ghi bàn để tự "tặng quà" bản thân trong ngày sinh nhật.

"Sau khi buổi ăn trưa của toàn đội, chúng tôi đã tổ chức sinh nhật cho Đình Bắc. Bắc là một cầu thủ trẻ và có thể lực dồi dào nên tôi quyết định để Bắc thi đấu trọn vẹn 90 phút ngày hôm nay," thầy Kim chia sẻ.

Xuân Son lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Với việc "tịt ngòi" ở trận đấu bán kết lượt về trước Malaysia, Đình Bắc hiện đã phải "san sẻ" vị trí dẫn đầu danh sách vua phá lưới của ASEAN Cup 2026 với Xuân Son - chân sút đã lập cú đúp bàn thắng và nâng tổng số pha lập công lên 5 bàn.

Nhận xét về "cơn đau đầu dễ chịu" khi sở hữu hai chân sút xuất sắc trong đội hình, huấn luyện viên Kim Sang-sik kỳ vọng sự cạnh tranh lành mạnh giữa hai tiền đạo sẽ nâng cao cơ hội giành chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết.

"Xuân Son và Đình Bắc đều đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình với quyết tâm và tinh thần khát khao cống hiến. Đây là điều tốt cho tập thể. Không chỉ Xuân Son và Đình Bắc, tất cả các cầu thủ đều đang nỗ lực hết mình để cống hiến cho đội tuyển. Sự cạnh tranh lành mạnh này sẽ nâng cao chất lượng của toàn đội, giúp đội tuyển Việt Nam hướng đến chiến thắng trong trận chung kết," thầy Kim khích lệ tinh thần toàn đội trước trận đấu cuối cùng.

Trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala sẽ đánh dấu màn tái ngộ của tiền đạo Xuân Son với Thái Lan, kể từ chấn thương nặng trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.

Trước sân đấu gợi lại ký ức buồn trong sự nghiệp, Xuân Son thể hiện quyết tâm vượt qua "bóng ma" của quá khứ bằng mục tiêu tiếp tục ghi bàn để mang về chức vô địch cho đội tuyển Việt Nam.

"Tôi nhớ rất rõ chấn thương đã xảy ra 2 năm trước, nhưng điều tôi quan tâm lúc này là có thể đóng góp cho đội tuyển Việt Nam để giúp toàn đội giành chiến thắng. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện và hồi phục để thể trạng tốt nhất. Tôi luôn thi đấu hết mình vì đội tuyển, dù là huấn luyện viên yêu cầu tôi chơi 30 phút hay là trọn vẹn 90 phút," Xuân Son thể hiện quyết tâm trước màn tái ngộ Thái Lan.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa đội chủ nhà Thái Lan và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 22/9 trên sân vận động Rajamangala. Bốn ngày sau, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón "Voi Chiến" trong trận chung kết lượt về phân định ngôi vương Đông Nam Á./.

Xuân Son 'nhấn chìm' Malaysia với cú đúp, tuyển Việt Nam hiên ngang vào chung kết ASEAN Cup Ngày thi đấu chói sáng của tiền đạo Xuân Son với cú đúp giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.