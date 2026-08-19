Xem trực tiếp Việt Nam-Malaysia ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Vào lúc 20g hôm nay (19/8), đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân vận động Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam đang nắm ưu thế lớn khi có chiến thắng 2-0 trên đất Malaysia cách đây ít ngày nhờ bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới nhà của Faris Danish.

Ở lượt về này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ ra quân với tinh thần thoải mái hơn và được "tiếp lửa" từ khán giả nhà.

Kết quả thuận lợi ở lượt đi giúp đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua cách biệt 1 bàn là vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cần thận trọng khi mà bài học năm 2014 vẫn còn nguyên giá trị. Ở AFF Cup 2014, Việt Nam đánh bại Malaysia 2-1 ở lượt đi trên sân khách nhưng lại thua ngược 2-4 ngay tại Mỹ Đình ở lượt về.

Sau 12 năm, trận thắng đó một lần nữa được nhắc đến và sẽ là động lực lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe ở cuộc chạm trán tối nay.

Vì thế, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu đúng sức, tránh mắc sai lầm để hoàn thành mục tiêu vào chung kết, nơi Thái Lan đang chờ đợi.

Trận đấu bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia sẽ được trực tiếp trên VTV6, FPT play và TV360./.

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