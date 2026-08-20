Thẳng tiến chung kết ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam lập kỳ tích chưa từng có

Đội tuyển Việt Nam thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Malaysia ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.

Nguyễn Xuân Son tiếp tục sắm vai người hùng khi ghi cả hai bàn thắng sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, để mang niềm vui trọn vẹn về cho đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng này không chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik thẳng tiến chung kết với tổng tỷ số 4-0 mà còn thiết lập nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Cụ thể, với chiến thắng 2-0 trước Malaysia, "các chiến binh Sao vàng" đã nối dài chuỗi trận bất bại của mình lên con số 24 - kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Chuỗi trận bất bại của đội tuyển Việt Nam bắt đầu sau trận hòa 1-1 với Ấn Độ ngày 12/10/2024. Kể từ đó, đội tuyển Việt Nam không thua trong 24 trận liên tiếp, gồm 21 chiến thắng và ba trận hòa, ghi 63 bàn và chỉ thủng lưới 10 lần.

Trong số 24 trận bất bại, đội tuyển Việt Nam đã có 19 trận gặp các đối thủ Đông Nam Á và 4 trận với các đại diện Nam Á gồm Ấn Độ, Bangladesh và Nepal.

Trong chuỗi trận bất bại, thầy trò ông Kim Sang-sik đã toàn thắng cả 8 trận trong năm 2025 (thắng 8 trận), bao gồm thắng Thái Lan (2-1 và 3-2), Campuchia (2-1), Lào (5-0), Malaysia 3-0, Nepal (3-1 và 1-0), Lào 2-0. Trong số này, trận thắng Malaysia 3-0 được xử theo quyết định của AFC do đối thủ dùng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách thi đấu.

Năm 2026, tuyển Việt Nam thắng Bangladesh 3-0, Malaysia 3-1, Myanmar 4-0, Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0, thắng Indonesia 3-0, Campuchia 3-1 và 2 trận thắng trước Malaysia đều với tỷ số 2-0.

Các cầu thủ Việt Nam chia vui với người hâm mộ sau trận đấu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Với việc giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có cơ hội nối dài thành tích khi còn 2 trận đấu với Thái Lan. Trận lượt đi diễn ra tại Bangkok ngày 22/8, trước khi hai đội tái đấu ở lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 26/8.

Đây cũng là kỳ ASEAN Cup thứ ba liên tiếp hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đối đầu ở chung kết để tranh chức vô địch.

Ở chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình, nhưng đã phải nhìn đối thủ đăng quang sau khi để thua 0-1 trên sân Thammasat.

Đến ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam lại có dịp tái ngộ Thái Lan nhưng kết quả thay đổi. Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thắng 2-1 trên sân Phú Thọ và tiếp tục gieo sầu cho đối thủ bằng kết quả 3-2 trên sân Rajamangala để đăng quang ngay trên đất Thái Lan.

Xuân Son san bằng thành tích của Teerasil Dangda

Với cú đúp vào lưới Malaysia ở bán kết lượt về, Nguyễn Xuân Son đã có được tổng cộng 8 pha lập công tại vòng knock-out, qua đó ghi danh lịch sử khi cân bằng thành tích của Teerasil Dangda (Thái Lan).

8 bàn thắng của Xuân Son ghi được tại vòng knock-out gồm 5 bàn ở ASEAN Cup 2024 và 3 ở ASEAN Cup 2026. Cụ thể, Xuân Son đã ghi 3 bàn vào lưới Singapore (hai lượt trận bán kết) và 2 bàn ở trận chung kết lượt đi. Ba bàn còn lại được Xuân Son ghi ở hai lượt trận gặp Malaysia tại ASEAN Cup 2026.

Xuân Son đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất ở vòng knock-out. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Đáng chú ý, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chỉ mất đúng hai giải đấu để ghi được 8 bàn thắng, trong khi Teerasil Dangda phải mất tới 7 kỳ ASEAN Cup mới có thể chạm cột mốc này.

Giờ đây, Nguyễn Xuân Son đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất tại vòng knock-out ASEAN Cup (tiền thân là Tiger Cup sau đó đổi tên thành AFF Cup) khi còn hai trận đấu chung kết gặp Thái Lan ở giải đấu năm nay.

Không chỉ vậy, tiền đạo Nguyễn Xuân Son còn đang có cơ hội để năm thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup.

Tại giải đấu năm nay, chân sút sinh năm 1997 này đã có 5 bàn tại ASEAN Cup 2026, ngang với Nguyễn Đình Bắc và cùng nhau chia sẻ vị trí dẫn đầu cuộc đua.

Trong bảng danh sách Vua phá lưới, Teerasak Poeiphimai của Thái Lan đang bám sát với 4 bàn thắng. Kakana Khamyok, cầu thủ khác của đội bóng xứ chùa Vàng cũng đã có được 3 bàn./.

HLV Kim Sang-sik: 'Hy vọng Xuân Son sẽ ghi 3 bàn trước Thái Lan ở chung kết!' Sau màn trình diễn chói sáng của Xuân Son với cú đúp trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, thầy Kim kỳ vọng cậu học trò sẽ tiếp tục "nã đạn" vào lưới Thái Lan ở 2 lượt trận chung kết.